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Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T17:37
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память
ленинский район
герои сво
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.По информации администрации, он участвовал в штурме вражеских позиций, был стрелком-пулеметчиком. Командование отметило его за храбрость, воинское умение и доблесть. Боец погиб в апреле 2024 года.Проститься с Героем пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители военного комиссариата и местной администрации.
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РИА Новости Крым
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память, ленинский район, герои сво, утраты
Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО

Героя спецоперации проводили в последний путь в Ленинском районе Крыма

17:37 03.11.2024 (обновлено: 17:38 03.11.2024)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.

"В прошлом году Руслан Карпекин заключил контракт с Министерством обороны России и ушел добровольцем на СВО. В звании гвардии рядовой, в составе подразделения штурмовой пехоты воевал на Донецком направлении, на самых опасных участках боевого соприкосновения", – говорится в сообщении.

По информации администрации, он участвовал в штурме вражеских позиций, был стрелком-пулеметчиком. Командование отметило его за храбрость, воинское умение и доблесть. Боец погиб в апреле 2024 года.
© Администрация Ленинского района КрымаРуслан Карпекин
Руслан Карпекин
© Администрация Ленинского района Крыма
Руслан Карпекин

"Руслан Карпекин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Высокую награду передадут родным воина на вечное хранение", – сообщили в администрации.

Проститься с Героем пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители военного комиссариата и местной администрации.
ПамятьЛенинский районГерои СВОУтраты
 
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