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Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T17:37
2024-11-03T17:37
2024-11-03T17:38
память
ленинский район
герои сво
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.По информации администрации, он участвовал в штурме вражеских позиций, был стрелком-пулеметчиком. Командование отметило его за храбрость, воинское умение и доблесть. Боец погиб в апреле 2024 года.Проститься с Героем пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители военного комиссариата и местной администрации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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память, ленинский район, герои сво, утраты
Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
Героя спецоперации проводили в последний путь в Ленинском районе Крыма
17:37 03.11.2024 (обновлено: 17:38 03.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.
"В прошлом году Руслан Карпекин заключил контракт с Министерством обороны России и ушел добровольцем на СВО. В звании гвардии рядовой, в составе подразделения штурмовой пехоты воевал на Донецком направлении, на самых опасных участках боевого соприкосновения", – говорится в сообщении.
По информации администрации, он участвовал в штурме вражеских позиций, был стрелком-пулеметчиком. Командование отметило его за храбрость, воинское умение и доблесть. Боец погиб в апреле 2024 года.
"Руслан Карпекин представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. Высокую награду передадут родным воина на вечное хранение", – сообщили в администрации.
Проститься с Героем пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители военного комиссариата и местной администрации.