https://crimea.ria.ru/20241103/orden-muzhestva-posmertno-v-leninskom-rayone-prostilis-s-geroem-svo-1141586361.html

Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО

Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Орден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО

В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T17:37

2024-11-03T17:37

2024-11-03T17:38

память

ленинский район

герои сво

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Карпекина, которому было 48 лет. Об этом сообщает местная администрация в официальном Telegram-канале.По информации администрации, он участвовал в штурме вражеских позиций, был стрелком-пулеметчиком. Командование отметило его за храбрость, воинское умение и доблесть. Боец погиб в апреле 2024 года.Проститься с Героем пришли родные и близкие, друзья, боевые товарищи, представители военного комиссариата и местной администрации.

ленинский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, ленинский район, герои сво, утраты