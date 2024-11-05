https://crimea.ria.ru/20241105/zhitel-sevastopolya-arestovan-za-demonstratsiyu-natsistskoy-simvoliki-1141626164.html

Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики

Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики

В Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии. Об РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T15:39

2024-11-05T15:39

2024-11-05T15:39

севастополь

полиция севастополя

новости

происшествия

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает полиция города.По данным пресс-службы, правоохранители выявили незаконные публикации при мониторинге социальных сетей, личность автора установили и задержали мужчину при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол".Злоумышленник получил административный протокол и по решению суда – арест сроком на пять суток. Материалы направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистов

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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