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Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики
Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики
В Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии. Об РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T15:39
2024-11-05T15:39
2024-11-05T15:39
севастополь
полиция севастополя
новости
происшествия
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские привлекли к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает полиция города.По данным пресс-службы, правоохранители выявили незаконные публикации при мониторинге социальных сетей, личность автора установили и задержали мужчину при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР "Сокол".Злоумышленник получил административный протокол и по решению суда – арест сроком на пять суток. Материалы направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названо число выявленных в Крыму террористических преступлений за год"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистов
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Житель Севастополя арестован за демонстрацию нацистской символики
За публичную демонстрацию нацистской символики арестован житель Севастополя