https://crimea.ria.ru/20241105/vzryv-progremel-na-neftepererabatyvayuschem-zavode-v-turtsii-1141624320.html

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв, об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T14:47

2024-11-05T14:47

2024-11-05T14:47

турция

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв, об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА Новости.К объекту были направлены пожарные, скорая помощь и силы безопасности. Пока неизвестно, в какой части завода произошел взрыв, отмечается в публикации.В октябре в Анкаре у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Четыре человека стали жертвами террористов, еще 14 получили ранения.По данным РИА Новости, компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, взрыв, новости, в мире, происшествия