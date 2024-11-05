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Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв, об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T14:47
2024-11-05T14:47
турция
взрыв
новости
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв, об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА Новости.К объекту были направлены пожарные, скорая помощь и силы безопасности. Пока неизвестно, в какой части завода произошел взрыв, отмечается в публикации.В октябре в Анкаре у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Четыре человека стали жертвами террористов, еще 14 получили ранения.По данным РИА Новости, компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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турция, взрыв, новости, в мире, происшествия
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел во вторник

14:47 05.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв, об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА Новости.

"На турецком нефтеперерабатывающем заводе (TÜPRAŞ) в Измите произошел взрыв. На первых снимках из этого района виден дым, поднимающийся от объекта", – цитирует агентство материал одного из телеканалов.

К объекту были направлены пожарные, скорая помощь и силы безопасности. Пока неизвестно, в какой части завода произошел взрыв, отмечается в публикации.
В октябре в Анкаре у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования TUSAŞ прогремел взрыв. Четыре человека стали жертвами террористов, еще 14 получили ранения.
По данным РИА Новости, компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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