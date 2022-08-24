https://crimea.ria.ru/20220824/didzhey-kafe-v-krymu-zaplatit-40-tysyach-za-pesnyu-v-podderzhku-neonatsistov-1124281055.html

Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистов

Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистов - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Диджей кафе в Крыму заплатит 40 тысяч за песню в поддержку неонацистов

Ленинский райсуд Крыма оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину, который в кафе "Краб" в городе Щелкино поставил по заказу посетителя песню в поддержку украинских... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T18:34

2022-08-24T18:34

2022-08-24T18:34

крым

происшествия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Ленинский райсуд Крыма оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину, который в кафе "Краб" в городе Щелкино поставил по заказу посетителя песню в поддержку украинских неонацистов из батальона "Азов"*. Об этом сообщила пресс-служба суда.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 12 августа в кафе "Краб" посетитель заказал у диджея украинскую песню "Дикое поле", в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации использования ВС РФ, в том числе с демонстрацией на проекторе нацистской символики запрещенного в России батальона "Азов"*. Суд оштрафовал посетителя кафе на 50 тысяч рублей.Диджей "Краба" также привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.На суде правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

https://crimea.ria.ru/20220817/sud-v-krymu-oshtrafoval-posetitelya-kafe-iz-za-pesni-v-podderzhku-azova-1124199924.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, закон и право