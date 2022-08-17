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Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"*
Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"*
Ленинский райсуд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который в одном из кафе города Щелкино заказал украинскую песню в поддержку украинских неонацистов РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T17:08
2022-08-17T17:08
крым
происшествия
закон и право
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ленинский райсуд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который в одном из кафе города Щелкино заказал украинскую песню в поддержку украинских неонацистов из батальона "Азов"*.В ходе заседания правонарушитель полностью признал свою вину, пояснив, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220727/zhitelnitsa-kerchi-v-sude-otvetit-za-diskreditatsiyu-rossiyskikh-voennykh-1123972357.html
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крым, происшествия, закон и право, армия и флот
Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"*

Посетитель кафе в Крыму заплатит 50 тысяч рублей штрафа из-за песни в поддержку "Азова"*

17:08 17.08.2022
 
© Pixabay/Miami car accident lawyers Молоток судьи
Молоток судьи
© Pixabay/Miami car accident lawyers
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ленинский райсуд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который в одном из кафе города Щелкино заказал украинскую песню в поддержку украинских неонацистов из батальона "Азов"*.
"12 августа текущего года гражданин Российской Федерации, находясь в кафе "Краб" г. Щелкино, заказал у диджея кафе украинскую песню "Дикое поле", в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации использования ВС РФ, в том числе с демонстрацией на проекторе нацистской символики запрещенного в Российской Федерации батальона "Азов"*", – говорится в сообщении.
В ходе заседания правонарушитель полностью признал свою вину, пояснив, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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КрымПроисшествияЗакон и правоАрмия и флот
 
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