https://crimea.ria.ru/20220817/sud-v-krymu-oshtrafoval-posetitelya-kafe-iz-za-pesni-v-podderzhku-azova-1124199924.html

Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"*

Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Суд в Крыму оштрафовал посетителя кафе из-за песни в поддержку "Азова"*

Ленинский райсуд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который в одном из кафе города Щелкино заказал украинскую песню в поддержку украинских неонацистов РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T17:08

2022-08-17T17:08

2022-08-17T17:08

крым

происшествия

закон и право

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ленинский райсуд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который в одном из кафе города Щелкино заказал украинскую песню в поддержку украинских неонацистов из батальона "Азов"*.В ходе заседания правонарушитель полностью признал свою вину, пояснив, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220727/zhitelnitsa-kerchi-v-sude-otvetit-za-diskreditatsiyu-rossiyskikh-voennykh-1123972357.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, закон и право, армия и флот