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Ситуация в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Ситуация в Курской области – актуальные данные Минобороны
Ситуация в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Ситуация в Курской области – актуальные данные Минобороны
ВСУ за сутки потеряли еще 200 боевиков, а также технику и вооружения в Курской области, сообщает во вторник Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T14:57
2024-11-05T15:05
курская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
ситуация в курской области после нападения всу
россия
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 200 боевиков, а также технику и вооружения в Курской области, сообщает во вторник Минобороны России.В том числе 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины противник потерял в шести провальных контратаках в направлении Дарьино, Нижнего Клина и Новоивановки, и в безуспешных попытках атаковать атаки в направлении Леонидово и Плехово.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники ВСУ в различных районах. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29800 военнослужащих, 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Курская область будет зачищена от противникаКиевские власти готовили захват Курской АЭС – МинобороныНовости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиков
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курская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу, россия, украина, потери всу
Ситуация в Курской области – актуальные данные Минобороны

ВСУ за сутки потеряли еще 200 боевиков на курском направлении

14:57 05.11.2024 (обновлено: 15:05 05.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета в Курской области
Работа минометного расчета в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 200 боевиков, а также технику и вооружения в Курской области, сообщает во вторник Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", – сказано в сообщении.

В том числе 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины противник потерял в шести провальных контратаках в направлении Дарьино, Нижнего Клина и Новоивановки, и в безуспешных попытках атаковать атаки в направлении Леонидово и Плехово.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники ВСУ в различных районах. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29800 военнослужащих, 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1082 боевые бронированные машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
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Курская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииСитуация в Курской области после нападения ВСУРоссияУкраинаПотери ВСУ
 
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