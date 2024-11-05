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Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России
Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России
В России планируют создать общественную организацию болгар федерального значения. Для этого сначала будут организованы национально-культурные автономии в новых... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T15:07
2024-11-05T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В России планируют создать общественную организацию болгар федерального значения. Для этого сначала будут организованы национально-культурные автономии в новых регионах РФ, рассказал РИА Новости Крым председатель Совета Региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым Паисия Хилендарского Иван Абажер.Согласно установленной законом процедуре, в России можно регистрировать общественную организацию по национальному признаку в случае, если есть минимум три таких региональных организации."Учитывая то, что исторически на наших территориях, которые стали сейчас субъектами Российской Федерации, - это Херсон, Запорожье, Донецк - достаточно много мест компактного проживания болгар, мы хотим начать формировать сначала местные, а потом региональные автономии", - сказал Иван Абажер.После этого болгары получат право регистрировать общую организацию на федеральном уровне и вовлекать в нее другие субъекты, объяснил он."Сейчас наши гости разъедутся по своим регионам и начнут проводить соответствующую работу у себя, а Крым будет ее координировать", - отметил он.С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В составе болгарской делегации его посетила доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Ваня Добрева, которая заявила о том, что большинство болгар, вопреки пропаганде, считают Крым российским регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественникКрым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог Президент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"
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РИА Новости Крым
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болгария, новости, крым, иван абажер, россия, новости
Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России

Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России - Абажер

15:07 05.11.2024
 
© © Fotolia/ Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии. Архивное фото
Флаг Болгарии. Архивное фото
© © Fotolia/ Kristina Afanasyeva
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В России планируют создать общественную организацию болгар федерального значения. Для этого сначала будут организованы национально-культурные автономии в новых регионах РФ, рассказал РИА Новости Крым председатель Совета Региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым Паисия Хилендарского Иван Абажер.
"На международном фестивале, приуроченном к тридцатилетию нашей общественной организации, с представителями новых субъектов РФ обсудили вопрос организации такой национальной культурной болгарской автономии федерального значения. Подписали между собой меморандум с руководителями групп", - рассказал он.
Согласно установленной законом процедуре, в России можно регистрировать общественную организацию по национальному признаку в случае, если есть минимум три таких региональных организации.
"Учитывая то, что исторически на наших территориях, которые стали сейчас субъектами Российской Федерации, - это Херсон, Запорожье, Донецк - достаточно много мест компактного проживания болгар, мы хотим начать формировать сначала местные, а потом региональные автономии", - сказал Иван Абажер.
После этого болгары получат право регистрировать общую организацию на федеральном уровне и вовлекать в нее другие субъекты, объяснил он.
"Сейчас наши гости разъедутся по своим регионам и начнут проводить соответствующую работу у себя, а Крым будет ее координировать", - отметил он.
С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В составе болгарской делегации его посетила доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Ваня Добрева, которая заявила о том, что большинство болгар, вопреки пропаганде, считают Крым российским регионом.
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