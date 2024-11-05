https://crimea.ria.ru/20241105/krym-budet-kurirovat-sozdanie-federalnoy-organizatsii-bolgar-rossii-1141624602.html

Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России

Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Крым будет курировать создание федеральной организации болгар России

В России планируют создать общественную организацию болгар федерального значения. Для этого сначала будут организованы национально-культурные автономии в новых... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T15:07

2024-11-05T15:07

2024-11-05T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В России планируют создать общественную организацию болгар федерального значения. Для этого сначала будут организованы национально-культурные автономии в новых регионах РФ, рассказал РИА Новости Крым председатель Совета Региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым Паисия Хилендарского Иван Абажер.Согласно установленной законом процедуре, в России можно регистрировать общественную организацию по национальному признаку в случае, если есть минимум три таких региональных организации."Учитывая то, что исторически на наших территориях, которые стали сейчас субъектами Российской Федерации, - это Херсон, Запорожье, Донецк - достаточно много мест компактного проживания болгар, мы хотим начать формировать сначала местные, а потом региональные автономии", - сказал Иван Абажер.После этого болгары получат право регистрировать общую организацию на федеральном уровне и вовлекать в нее другие субъекты, объяснил он."Сейчас наши гости разъедутся по своим регионам и начнут проводить соответствующую работу у себя, а Крым будет ее координировать", - отметил он.С 31 октября по 4 ноября в Крыму проходит X международный фестиваль "Болгарские встречи", посвященный 30-летию основания Региональной болгарской национально-культурной автономии имени Паисия Хилендарского. В составе болгарской делегации его посетила доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Ваня Добрева, которая заявила о том, что большинство болгар, вопреки пропаганде, считают Крым российским регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественникКрым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог Президент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, новости, крым, иван абажер, россия, новости