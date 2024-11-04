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День народного единства – история праздника - РИА Новости Крым, 04.11.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241104/den-narodnogo-edinstva--istoriya-prazdnika-1141599815.html
День народного единства – история праздника
День народного единства – история праздника - РИА Новости Крым, 04.11.2024
День народного единства – история праздника
4 ноября в России отмечают государственный праздник - День народного единства. История его возникновения - в нашей инфографике. РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T09:01
2024-11-04T09:01
инфографика
день народного единства
крым
праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. 4 ноября в России отмечают государственный праздник - День народного единства. История его возникновения - в нашей инфографике.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России, которое началось в 1584 году после смерти царя Ивана Грозного и завершилось в XVII веке.В 1611 году нижегородский земский староста Кузьма Минин призвал горожан создать народное ополчение. На пост главного воеводы он предложил пригласить новгородского князя Дмитрия Пожарского. Чтобы освободить русскую землю от иноземных захватчиков, в ополчение вошли представители всех сословий и народов русской державы.4 ноября 1612 года ополчение взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. После чего Пожарский велел построить на Красной площади Казанский собор. В 1636 году туда перенесли икону Божией Матери, которой молились участники ополчения. В 1649 году царь Алексей Михайлович постановил объявить 4 ноября церковно-государственным праздником.1818-м по указу императора Александра I на Красной площади установили памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому".В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Инициативу поддержали депутаты Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам удается сохранять мир и согласие в регионе - опросДень народного единства – что запланировано в СевастополеДень народного единства: история праздника
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РИА Новости Крым
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день народного единства, крым, праздники и памятные даты, общество, инфографика
День народного единства – история праздника

День народного единства – инфографика РИА Новости Крым

09:01 04.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. 4 ноября в России отмечают государственный праздник - День народного единства. История его возникновения - в нашей инфографике.
День народного единства в РоссииДень народного единства в России
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России, которое началось в 1584 году после смерти царя Ивана Грозного и завершилось в XVII веке.
В 1611 году нижегородский земский староста Кузьма Минин призвал горожан создать народное ополчение. На пост главного воеводы он предложил пригласить новгородского князя Дмитрия Пожарского. Чтобы освободить русскую землю от иноземных захватчиков, в ополчение вошли представители всех сословий и народов русской державы.
4 ноября 1612 года ополчение взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. После чего Пожарский велел построить на Красной площади Казанский собор. В 1636 году туда перенесли икону Божией Матери, которой молились участники ополчения. В 1649 году царь Алексей Михайлович постановил объявить 4 ноября церковно-государственным праздником.
1818-м по указу императора Александра I на Красной площади установили памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому".
В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Инициативу поддержали депутаты Госдумы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ИнфографикаДень народного единстваКрымПраздники и памятные датыОбщество
 
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