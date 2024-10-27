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Армия России признана сильнейшей в мире - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Армия России признана сильнейшей в мире
Армия России признана сильнейшей в мире - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Армия России признана сильнейшей в мире
Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T23:07
2024-10-27T23:25
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вооруженные силы россии
в мире
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report.В первую тройку рейтинга вошли Россия, США и Израиль. Китай - на четвертом месте, затем следуют Южная Корея, Иран, Соединенное Королевство, Украина и Германия. Замыкает десятку Турция. Беларусь на 12-м месте.Авторы рейтинга отметили, что сила армий различных стран мира оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что победить Россию на поле невозможно.В сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что до Страсбурга подлетное время ракеты "Сармат" 3 минуты 20 секунд. А глава МИД России Сергей Лавров отметил, что война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надеюсь, услышали – Путин о реакции Запада на его сигналы об ударах по РФZлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняВ шаге от линии огня - интервью с передовой
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россия, вооруженные силы россии, в мире, сша, новости
Армия России признана сильнейшей в мире

Российская армия признана сильнейшей в мире в рейтинге американского журнала

23:07 27.10.2024 (обновлено: 23:25 27.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский артиллерист с позывным "Чинитель"
Крымский артиллерист с позывным Чинитель - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report.
В первую тройку рейтинга вошли Россия, США и Израиль. Китай - на четвертом месте, затем следуют Южная Корея, Иран, Соединенное Королевство, Украина и Германия. Замыкает десятку Турция. Беларусь на 12-м месте.
Авторы рейтинга отметили, что сила армий различных стран мира оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что победить Россию на поле невозможно.
В сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что до Страсбурга подлетное время ракеты "Сармат" 3 минуты 20 секунд. А глава МИД России Сергей Лавров отметил, что война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре.
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