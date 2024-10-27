https://crimea.ria.ru/20241027/armiya-rossii-priznana-silneyshey-v-mire-1141389550.html

Армия России признана сильнейшей в мире

Армия России признана сильнейшей в мире - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Армия России признана сильнейшей в мире

Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T23:07

2024-10-27T23:07

2024-10-27T23:25

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report.В первую тройку рейтинга вошли Россия, США и Израиль. Китай - на четвертом месте, затем следуют Южная Корея, Иран, Соединенное Королевство, Украина и Германия. Замыкает десятку Турция. Беларусь на 12-м месте.Авторы рейтинга отметили, что сила армий различных стран мира оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что победить Россию на поле невозможно.В сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что до Страсбурга подлетное время ракеты "Сармат" 3 минуты 20 секунд. А глава МИД России Сергей Лавров отметил, что война до победы с ядерной державой, которой является Россия, бессмысленна и опасна, хотя США уже готовят Европу к этой самоубийственной авантюре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надеюсь, услышали – Путин о реакции Запада на его сигналы об ударах по РФZлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняВ шаге от линии огня - интервью с передовой

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2024

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россия, вооруженные силы россии, в мире, сша, новости