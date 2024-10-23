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Порт в Туапсе закроют на несколько часов - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Порт в Туапсе закроют на несколько часов
Порт в Туапсе закроют на несколько часов - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Порт в Туапсе закроют на несколько часов
В акватории порта Туапсе на Кубани в среду пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба районной... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T09:24
2024-10-23T09:24
туапсе
краснодарский край
учения
черное море
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В акватории порта Туапсе на Кубани в среду пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.В связи с этим движение судов и маломерных плавсредств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему будет закрыто.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.На черноморском побережье Краснодарского края регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения безэкипажных катеров и дронов. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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туапсе, краснодарский край, учения, черное море, безопасность, новости
Порт в Туапсе закроют на несколько часов

В акватории Туапсе пройдут учения с тренировочными стрельбами

09:24 23.10.2024
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В акватории порта Туапсе на Кубани в среду пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
"24 октября с 11:00 до 15:00 (резерв 30 октября с 11:00 до 15:00) в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.
В связи с этим движение судов и маломерных плавсредств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему будет закрыто.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
На черноморском побережье Краснодарского края регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения безэкипажных катеров и дронов. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
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ТуапсеКраснодарский крайУченияЧерное мореБезопасностьНовости
 
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