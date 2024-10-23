https://crimea.ria.ru/20241023/port-v-tuapse-zakroyut-na-neskolko-chasov-1141280338.html

Порт в Туапсе закроют на несколько часов

Порт в Туапсе закроют на несколько часов - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Порт в Туапсе закроют на несколько часов

В акватории порта Туапсе на Кубани в среду пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба районной... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T09:24

2024-10-23T09:24

2024-10-23T09:24

туапсе

краснодарский край

учения

черное море

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В акватории порта Туапсе на Кубани в среду пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.В связи с этим движение судов и маломерных плавсредств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему будет закрыто.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.На черноморском побережье Краснодарского края регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения безэкипажных катеров и дронов. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

туапсе

краснодарский край

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, учения, черное море, безопасность, новости