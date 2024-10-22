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Два населенных пункта Крыма останутся без газа - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Два населенных пункта Крыма останутся без газа
Два населенных пункта Крыма останутся без газа - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Два населенных пункта Крыма останутся без газа
Два населенных пункта Крыма – село Героевское под Керчью и часть пгт. Черноморское – останутся временно без газа. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети" и... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T10:26
2024-10-22T10:26
отключение газа в крыму
керчь
черноморское
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Два населенных пункта Крыма – село Героевское под Керчью и часть пгт. Черноморское – останутся временно без газа. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети" и местные власти.По информации предприятия, восстановить газоснабжение планируют по окончанию работ."Черноморский участок Евпаторийского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 23 октября с 8:00 до 17:00 в связи с производством работ", - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов.Отключение газоснабжения пройдет по следующим адресам: ул. Горького, ул. Тельмана, ул. Персиковая, ул. Грушевая, ул. Зеленая, пер. Ак-Мечеть, ул. Карлеутская, ул. Караимская, ул. Киммерийская, ул. Шейхларская, ул. Таврическая, ул. Паустовского, ул. Овражная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
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отключение газа в крыму, керчь, черноморское, крымгазсети, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Два населенных пункта Крыма останутся без газа

В двух населенных пунктах Крыма временно отключат газ

10:26 22.10.2024
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Два населенных пункта Крыма – село Героевское под Керчью и часть пгт. Черноморское – останутся временно без газа. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети" и местные власти.
"22 октября в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на газопроводе, ведущем в село Героевское, подача газа будет временно ограничена", - предупреждают "Крымгазсети".
По информации предприятия, восстановить газоснабжение планируют по окончанию работ.
"Черноморский участок Евпаторийского управления по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 23 октября с 8:00 до 17:00 в связи с производством работ", - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов.
Отключение газоснабжения пройдет по следующим адресам: ул. Горького, ул. Тельмана, ул. Персиковая, ул. Грушевая, ул. Зеленая, пер. Ак-Мечеть, ул. Карлеутская, ул. Караимская, ул. Киммерийская, ул. Шейхларская, ул. Таврическая, ул. Паустовского, ул. Овражная.
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