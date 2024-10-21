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В Севастополе остановился паром - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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В Севастополе остановился паром
В Севастополе остановился паром - РИА Новости Крым, 21.10.2024
В Севастополе остановился паром
В Севастополе приостановлена работа парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T14:23
2024-10-21T14:58
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что паромы остановлены с 14:00 понедельника. Их курсирование возобновят при улучшении погодных условий.Утром в понедельник в Севастополе останавливали работу морского пассажирского транспорта. О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщалось.В Севастополе в понедельник переменная облачность, без осадков, однако северный ветер в порывах достигает 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погодыКакие причалы отремонтируют в СевастополеЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
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4.7
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, погода в крыму, крымская погода
В Севастополе остановился паром

Паром в Севастополе приостановил работу из-за непогоды

14:23 21.10.2024 (обновлено: 14:58 21.10.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"В связи с ухудшениями погодных условий работа парома приостанавливается", - сказано в сообщении

Уточняется, что паромы остановлены с 14:00 понедельника. Их курсирование возобновят при улучшении погодных условий.
Утром в понедельник в Севастополе останавливали работу морского пассажирского транспорта. О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщалось.
В Севастополе в понедельник переменная облачность, без осадков, однако северный ветер в порывах достигает 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.
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