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В Севастополе остановился паром

В Севастополе остановился паром - РИА Новости Крым, 21.10.2024

В Севастополе остановился паром

В Севастополе приостановлена работа парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что паромы остановлены с 14:00 понедельника. Их курсирование возобновят при улучшении погодных условий.Утром в понедельник в Севастополе останавливали работу морского пассажирского транспорта. О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщалось.В Севастополе в понедельник переменная облачность, без осадков, однако северный ветер в порывах достигает 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +14…+16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погодыКакие причалы отремонтируют в СевастополеЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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