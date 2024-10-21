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Курская линия: враг теряет сотни людей и танки

Курская линия: враг теряет сотни людей и танки - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Курская линия: враг теряет сотни людей и танки

Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, следует из РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T14:17

2024-10-21T14:17

2024-10-21T14:17

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "север"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, следует из сводки Минобороны.В том числе, до 15 человек убитыми и ранеными, танк и две боевые бронированные машины противник потерял в ходе безуспешной попытки контратаковать в направлении Новоивановки.Бойцы группы "Север" продолжили наступление. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Агроного, Александрии, Волфино, Гоголевки, Гуево, Дарьино, Кремяного, Кругленького, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни и Свердликово. Оперативно-тактическая авиация и ракетчики продолжили громить районы сосредоточения противника и его резервов в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 25 420 военнослужащих, 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 977 боевых бронированных машин, 664 автомобиля, 216 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 52 станции РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области за сутки уничтожено больше 300 боевиков ВСУАрмия России проламывает оборону противника в ДонбассеЭкипажи вертолетов "Ка-52м" сорвали ротацию ВСУ в Курской области

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу