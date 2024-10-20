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На Крымском мосту скопилась большая очередь
На Крымском мосту скопилась большая очередь - РИА Новости Крым, 20.10.2024
На Крымском мосту скопилась большая очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T17:08
2024-10-20T17:08
2024-10-20T17:08
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крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Досмотр на Крымском мосту является обязательной процедурой, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. Досмотр проводят в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьТрафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма, крым
На Крымском мосту скопилась большая очередь
У Крымского моста скопилась очередь из 250 автомобилей