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На Крымском мосту скопилась большая очередь - РИА Новости Крым, 20.10.2024
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На Крымском мосту скопилась большая очередь
На Крымском мосту скопилась большая очередь - РИА Новости Крым, 20.10.2024
На Крымском мосту скопилась большая очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T17:08
2024-10-20T17:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
керчь
тамань
керченский пролив
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Досмотр на Крымском мосту является обязательной процедурой, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. Досмотр проводят в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьТрафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма, крым
На Крымском мосту скопилась большая очередь

У Крымского моста скопилась очередь из 250 автомобилей

17:08 20.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 17.00.
Досмотр на Крымском мосту является обязательной процедурой, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. Досмотр проводят в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКерчьТаманьКерченский проливНовости КрымаКрым
 
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