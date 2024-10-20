https://crimea.ria.ru/20241020/na-krymskom-mostu-skopilas-bolshaya-ochered-1141224224.html

На Крымском мосту скопилась большая очередь

На Крымском мосту скопилась большая очередь - РИА Новости Крым, 20.10.2024

На Крымском мосту скопилась большая очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T17:08

2024-10-20T17:08

2024-10-20T17:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

керчь

тамань

керченский пролив

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Досмотр на Крымском мосту является обязательной процедурой, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. Досмотр проводят в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьТрафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки

крымский мост

керчь

тамань

керченский пролив

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма, крым