https://crimea.ria.ru/20241016/nezakonnyy-detskiy-lager-nashla-prokuratura-v-sevastopole-1141119852.html

Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе

Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе

В Севастополе вывили незаконно работавший детский лагерь, организатор наказан полумиллионным штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T10:30

2024-10-16T10:30

2024-10-16T10:30

севастополь

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дети

детский отдых

отдых

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вывили незаконно работавший детский лагерь, организатор наказан полумиллионным штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным пресс-службы, на базе детского развивающего центра на улице Крайней в Севастополе летом была организована работа детского лагеря, где на момент прокурорской проверки отдыхали с питанием и проживанием 40 детей.В отношении руководителя лагеря открыто административное дело о нарушении законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей. Организатор незаконного отдыха по решению суда оштрафован на 500 тысяч рублей, а лагерь закрыт. В настоящее время штраф уплачен в полном объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьниковМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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