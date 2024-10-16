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Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе
Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе
В Севастополе вывили незаконно работавший детский лагерь, организатор наказан полумиллионным штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T10:30
2024-10-16T10:30
севастополь
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детский отдых
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прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вывили незаконно работавший детский лагерь, организатор наказан полумиллионным штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным пресс-службы, на базе детского развивающего центра на улице Крайней в Севастополе летом была организована работа детского лагеря, где на момент прокурорской проверки отдыхали с питанием и проживанием 40 детей.В отношении руководителя лагеря открыто административное дело о нарушении законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей. Организатор незаконного отдыха по решению суда оштрафован на 500 тысяч рублей, а лагерь закрыт. В настоящее время штраф уплачен в полном объеме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьниковМассовое заболевание детей в лагере в Евпатории – Следком начал проверкуКак выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости крыма, дети, детский отдых, отдых, прокуратура города севастополя
Незаконный детский лагерь нашла прокуратура в Севастополе

Прокуратура: в Севастополе наказали на 500 тысяч руководителя незаконного детского лагеря

10:30 16.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДети на пляже
Дети на пляже - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вывили незаконно работавший детский лагерь, организатор наказан полумиллионным штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным пресс-службы, на базе детского развивающего центра на улице Крайней в Севастополе летом была организована работа детского лагеря, где на момент прокурорской проверки отдыхали с питанием и проживанием 40 детей.
"При этом субъект хозяйствования не был вправе вести указанную деятельность, поскольку не предоставил в Департамент образования и науки города сведения о наличии условий для ее осуществления. Лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления", - сказано в сообщении.
В отношении руководителя лагеря открыто административное дело о нарушении законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей. Организатор незаконного отдыха по решению суда оштрафован на 500 тысяч рублей, а лагерь закрыт. В настоящее время штраф уплачен в полном объеме.
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СевастопольНовости КрымадетиДетский отдыхОтдыхПрокуратура города Севастополя
 
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