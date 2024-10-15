https://crimea.ria.ru/20241015/novosti-svo-rossiyskie-voennye-sbili-43-bespilotnika-i-bombu-hammer-1141098075.html

Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer

Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer

Российские средства ПВО за сутки сбили еще 43 украинских беспилотника и французскую авиабомбу Hammer. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T13:32

2024-10-15T13:32

2024-10-15T13:32

россия

новости

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465962_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7d75667d9afbbe3eb59dd777683dfaba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще 43 украинских беспилотника и французскую авиабомбу Hammer. Об этом сообщает Минобороны России.Российские ударные беспилотники, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 129 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 украинских самолетов, 283 вертолета, 33648 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18629 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:36 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за суткиНад Азовским морем сбили 16 беспилотниковРоссийские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф