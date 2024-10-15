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Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer
Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer
Российские средства ПВО за сутки сбили еще 43 украинских беспилотника и французскую авиабомбу Hammer. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T13:32
2024-10-15T13:32
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще 43 украинских беспилотника и французскую авиабомбу Hammer. Об этом сообщает Минобороны России.Российские ударные беспилотники, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 129 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 украинских самолетов, 283 вертолета, 33648 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18629 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:36 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за суткиНад Азовским морем сбили 16 беспилотниковРоссийские силы ПВО уничтожили шесть натовских ракет за неделю
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РИА Новости Крым
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россия, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф
Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer

Российские силы ПВО уничтожили 43 дрона ВСУ и французскую бомбу Hammer

13:32 15.10.2024
 
© safran-group.comАвиабомбы AASM Hammer
Авиабомбы AASM Hammer
© safran-group.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили еще 43 украинских беспилотника и французскую авиабомбу Hammer. Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer, производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Российские ударные беспилотники, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 129 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 украинских самолетов, 283 вертолета, 33648 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18629 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияНовостиНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:32Новости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу Hammer
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