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Когда ждать нового удара магнитной бури - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Когда ждать нового удара магнитной бури
Когда ждать нового удара магнитной бури - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Когда ждать нового удара магнитной бури
Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на среду, 16 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T09:15
2024-10-15T09:15
магнитные бури
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солнце
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на среду, 16 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный удар случится в полночь. Его мощность не будет большой и не превысит уровня G1. Магнитная буря будет бушевать до 6 часов утра, затем магнитосфера успокоится.К вечеру снова ожидаются небольшие возмущения. Они повторятся 22 и 26 октября. Далее магнитных бурь не ожидается до 11 ноября.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годСуперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливовКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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магнитные бури, новости, земля, космос, здоровье, природа, стихия, солнце
Когда ждать нового удара магнитной бури

Новая магнитная буря обрушится на Землю 16 октября

09:15 15.10.2024
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на среду, 16 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, геомагнитный удар случится в полночь. Его мощность не будет большой и не превысит уровня G1. Магнитная буря будет бушевать до 6 часов утра, затем магнитосфера успокоится.
К вечеру снова ожидаются небольшие возмущения. Они повторятся 22 и 26 октября. Далее магнитных бурь не ожидается до 11 ноября.
Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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