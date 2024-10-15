https://crimea.ria.ru/20241015/kogda-zhdat-novogo-udara-magnitnoy-buri-1141084033.html

Когда ждать нового удара магнитной бури

Когда ждать нового удара магнитной бури - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Когда ждать нового удара магнитной бури

Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на среду, 16 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T09:15

2024-10-15T09:15

2024-10-15T09:15

магнитные бури

новости

земля

космос

здоровье

природа

стихия

солнце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ночь на среду, 16 октября. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, геомагнитный удар случится в полночь. Его мощность не будет большой и не превысит уровня G1. Магнитная буря будет бушевать до 6 часов утра, затем магнитосфера успокоится.К вечеру снова ожидаются небольшие возмущения. Они повторятся 22 и 26 октября. Далее магнитных бурь не ожидается до 11 ноября.Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико и сопоставимо с магнитным влиянием троллейбуса на его пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годСуперлуние в Крыму – когда смотреть и ждать ли гигантских приливовКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

https://crimea.ria.ru/20241014/uragan-lesli-idet-k-miltonu--kogda-vstretyatsya-i-dostignut-li-rossii-1141074927.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, новости, земля, космос, здоровье, природа, стихия, солнце