https://crimea.ria.ru/20241010/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1140977606.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.10.2024

У Крымского моста начала расти очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T10:07

2024-10-10T10:07

2024-10-10T10:07

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Тамани проезд остается свободным – пробки перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем необходим в целях безопасности и является обязательной процедурой, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход через Керченский пролив. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край