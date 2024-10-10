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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.10.2024
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T10:07
2024-10-10T10:07
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Тамани проезд остается свободным – пробки перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем необходим в целях безопасности и является обязательной процедурой, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход через Керченский пролив. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи

10:07 10.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"К 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд остается свободным – пробки перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем необходим в целях безопасности и является обязательной процедурой, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход через Керченский пролив. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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