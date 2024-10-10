https://crimea.ria.ru/20241010/trevoga-po-ballistike-v-sevastopole-otmenena-1140930941.html

Тревога по баллистике в Севастополе отменена

Тревога по баллистике в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Тревога по баллистике в Севастополе отменена

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги по баллистике. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T11:42

2024-10-10T11:42

2024-10-10T11:44

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги по баллистике.Сирены звучали в городе пять минут.Морской и наземный общественный транспорт, который прекращал движение во время воздушной тревоги, возобновил свою работу.Отмена воздушной опасности возможна только после соответствующего сигнала, который дают военные. В этом случае сирена выключается, по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Граждане могут покинуть укрытия. Общественный транспорт возобновляет работу.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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