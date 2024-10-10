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Тревога по баллистике в Севастополе отменена
Тревога по баллистике в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Тревога по баллистике в Севастополе отменена
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги по баллистике. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T11:42
2024-10-10T11:42
2024-10-10T11:44
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил отбой воздушной тревоги по баллистике.Сирены звучали в городе пять минут.Морской и наземный общественный транспорт, который прекращал движение во время воздушной тревоги, возобновил свою работу.Отмена воздушной опасности возможна только после соответствующего сигнала, который дают военные. В этом случае сирена выключается, по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Граждане могут покинуть укрытия. Общественный транспорт возобновляет работу.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Тревога по баллистике в Севастополе отменена
В Севастополе отменили тревогу по баллистике
11:42 10.10.2024 (обновлено: 11:44 10.10.2024)