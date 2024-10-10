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В Севастополе объявлена воздушная тревога по баллистике

В Севастополе объявлена воздушная тревога по баллистике - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Севастополе объявлена воздушная тревога по баллистике

Воздушная тревога из-за угрозы баллистики объявлена в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Воздушная тревога из-за угрозы баллистики объявлена в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Во время тревоги жителей и гостей города призывают пройти в убежища и укрытия. Находясь в помещении, необходимо плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество и укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.До отмены тревоги наземный и морской транспорт прекращает движение. При этом автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, а пассажиры выйти и направиться в ближайшее укрытие.При объявлении сигнала "Баллистика" необходимо укрыться в течение 1-2 минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан немедленно остановиться, заняв правый ряд. Пассажирам в этом случае следует занять места подальше от окон, в проходе.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения сигналов тревог по жалобам граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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