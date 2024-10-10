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Миллионы людей хотят жить в России - Киселев - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Миллионы людей хотят жить в России - Киселев
Миллионы людей хотят жить в России - Киселев - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Миллионы людей хотят жить в России - Киселев
Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России и мечтают переехать туда, и это серьезная моральная победа РФ. Об этом заявил генеральный... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T13:35
2024-10-10T13:35
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
миграционная политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России и мечтают переехать туда, и это серьезная моральная победа РФ. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!".Однако наплыв приезжающих - это серьезный вызов, поскольку недруги могут использовать этот фактор против нашей страны, добавил Киселев."Привлекательность России наши недруги используют против нас… Они будут и сопротивляться, находясь внутри. Иногда они едут сюда по заданию спецслужб. Такое тоже бывает. Что здесь скрывать? России предстоит противодействовать этой подрывной деятельности", - подчеркнул он.Руководитель "России сегодня" отметил, что миграционная политика является острой темой, которая сегодня активно обсуждается в стране.Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, миграционная политика, общество
Миллионы людей хотят жить в России - Киселев

Гендиректор "России сегодня" Киселев: миллионы людей хотят жить в России

13:35 10.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России и мечтают переехать туда, и это серьезная моральная победа РФ. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!".
"Огромный поток людей хлынул в Россию. Есть масса людей, которые действительно мечтают переселиться в Россию по разным причинам. Это, конечно же, серьезная моральная победа России в условиях, когда страна ведет военные действия. Вообще трудно себе представить это сочетание: люди хотят сюда, а мы тем временем воюем. Но мы воюем за правое дело - и, наверное, люди это чувствуют", - цитирует его РИА Новости.
Однако наплыв приезжающих - это серьезный вызов, поскольку недруги могут использовать этот фактор против нашей страны, добавил Киселев.
"Привлекательность России наши недруги используют против нас… Они будут и сопротивляться, находясь внутри. Иногда они едут сюда по заданию спецслужб. Такое тоже бывает. Что здесь скрывать? России предстоит противодействовать этой подрывной деятельности", - подчеркнул он.
Руководитель "России сегодня" отметил, что миграционная политика является острой темой, которая сегодня активно обсуждается в стране.

"Но это не отменяет и задач - государственных и общественных. Наше общество должно понять, с одной стороны, это необходимый исторический шаг - принять людей в Россию. С другой стороны, необходимо проявить свои самые добрые чувства", - сказал Киселев.

Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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РоссияМИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевМиграционная политикаОбщество
 
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