https://crimea.ria.ru/20241010/milliony-lyudey-khotyat-zhit-v-rossii---kiselev-1140986433.html

Миллионы людей хотят жить в России - Киселев

Миллионы людей хотят жить в России - Киселев - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Миллионы людей хотят жить в России - Киселев

Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России и мечтают переехать туда, и это серьезная моральная победа РФ. Об этом заявил генеральный... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T13:35

2024-10-10T13:35

2024-10-10T13:35

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

миграционная политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на военные действия, миллионы людей хотят жить в России и мечтают переехать туда, и это серьезная моральная победа РФ. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на панельной дискуссии "Репатриация и релокация: ценности и стратегии" в рамках форсайт-форума "Хочу жить в России!".Однако наплыв приезжающих - это серьезный вызов, поскольку недруги могут использовать этот фактор против нашей страны, добавил Киселев."Привлекательность России наши недруги используют против нас… Они будут и сопротивляться, находясь внутри. Иногда они едут сюда по заданию спецслужб. Такое тоже бывает. Что здесь скрывать? России предстоит противодействовать этой подрывной деятельности", - подчеркнул он.Руководитель "России сегодня" отметил, что миграционная политика является острой темой, которая сегодня активно обсуждается в стране.Форсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру", проходит в четверг в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, миграционная политика, общество