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В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря
В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря
Межрайонная природоохранная прокуратура Керчи начал проверку по факту работ в водоохранной зоне Азовского моря. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T11:57
2024-10-10T11:57
2024-10-10T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Межрайонная природоохранная прокуратура Керчи начал проверку по факту работ в водоохранной зоне Азовского моря. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что о сносе части берега сообщалось в социальных сетях.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при осуществлении вышеуказанных работ, а также решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.Ранее сообщалось о выявлении множества нарушений требований законодательства об охране окружающей среды на территории хвостохранилищ в Керчи ,которые занимаются добычей на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском месторождениях. В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица привлечены к административной ответственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургииДобыча шлама на хранилище отходов в Керчи - прокуратура начала проверкуАсфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах
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крым, керчь, прокуратура республики крым, азовское море, общество, новости крыма, природоохранная прокуратура
В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря
Прокуратура Крыма начала проверку по факту сноса берега в водоохранной зоне Азовского моря
11:57 10.10.2024 (обновлено: 11:59 10.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Межрайонная природоохранная прокуратура Керчи начал проверку по факту работ в водоохранной зоне Азовского моря. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Отмечается, что о сносе части берега сообщалось в социальных сетях.
"По предварительной информации, субъектом хозяйствования с использованием строительной техники ведутся работы по сносу части земельного участка", - говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при осуществлении вышеуказанных работ, а также решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось о выявлении множества нарушений требований законодательства об охране окружающей среды на территории хвостохранилищ в Керчи ,которые занимаются добычей на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском месторождениях. В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица привлечены к административной ответственности.
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