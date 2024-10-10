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В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря

В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Керчи строительная техника снесла часть берега Азовского моря

Межрайонная природоохранная прокуратура Керчи начал проверку по факту работ в водоохранной зоне Азовского моря. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Межрайонная природоохранная прокуратура Керчи начал проверку по факту работ в водоохранной зоне Азовского моря. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Отмечается, что о сносе части берега сообщалось в социальных сетях.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при осуществлении вышеуказанных работ, а также решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.Ранее сообщалось о выявлении множества нарушений требований законодательства об охране окружающей среды на территории хвостохранилищ в Керчи ,которые занимаются добычей на Верхне-Чурбашском и Нижне-Чурбашском месторождениях. В адрес субъектов хозяйствования внесены представления, виновные должные лица привлечены к административной ответственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургииДобыча шлама на хранилище отходов в Керчи - прокуратура начала проверкуАсфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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