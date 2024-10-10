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Часть Симферополя и района остались без воды - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Часть Симферополя и района остались без воды
Часть Симферополя и района остались без воды - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Часть Симферополя и района остались без воды
Часть крымской столицы и пригородных сел в четверг остались без воды из-за аварийных работ на водоводах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T10:18
2024-10-10T11:04
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водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Часть крымской столицы и пригородных сел в четверг остались без воды из-за аварийных работ на водоводах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Кроме того, без воды симферопольские села Молочное, Левадки, Залесье, Перово, Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка, садовое товарищество "Ивушка".Помимо этого, до 14 часов будут отключения в селе Красный Мак Бахчисарайского района, и в самом Бахчисарае - по улице Мира.В Евпатории без воды частично улица Короленко. До 13:00также отключены от водоснабжения часть абонентов села Виноградное Ленинского района.Перебои с водой также испытывают микрорайон Ближние Камыши, село Береговое и поселок Приморский в Феодосии. Это связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе. Кроме того, в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала, а также в связи с повышенным расходом на тушение пожара.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории завершили работы на магистральном водоводеИзбежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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РИА Новости Крым
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Часть Симферополя и района остались без воды

Симферополь и район в четверг частично остались без воды

10:18 10.10.2024 (обновлено: 11:04 10.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Часть крымской столицы и пригородных сел в четверг остались без воды из-за аварийных работ на водоводах. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 18 часов без водоснабжения микрорайоны Заводское, Фонтаны и Новоромановка, улицы Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, Севастопольская, 60 лет Октября, 1-й Конной армии, Аральская.
Кроме того, без воды симферопольские села Молочное, Левадки, Залесье, Перово, Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка, садовое товарищество "Ивушка".
Помимо этого, до 14 часов будут отключения в селе Красный Мак Бахчисарайского района, и в самом Бахчисарае - по улице Мира.
В Евпатории без воды частично улица Короленко. До 13:00также отключены от водоснабжения часть абонентов села Виноградное Ленинского района.
Перебои с водой также испытывают микрорайон Ближние Камыши, село Береговое и поселок Приморский в Феодосии. Это связано с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе. Кроме того, в Феодосии возможно ухудшение качества питьевой воды из-за ремонта дюкера Северо-Крымского канала, а также в связи с повышенным расходом на тушение пожара.
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