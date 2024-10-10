https://crimea.ria.ru/20241010/chast-kerchi-i-poselok-voykovo-ostalis-bez-sveta-1140994848.html
Часть Керчи и поселок Войково остались без света
Часть Керчи и поселок Войково остались без света - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Часть Керчи и поселок Войково остались без света
Жители Керчи и поселка Войково в Ленинском районе Крыма в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T16:34
2024-10-10T16:34
2024-10-10T16:35
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электроэнергия
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Жители Керчи и поселка Войково в Ленинском районе Крыма в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения 3 часа, уточнили на предприятии.Утром в четверг жители Ялты и еще пяти прилегающих поселков на Южном берегу Крыма также остались без электричества. В связи с надвигающейся на Крым непогодой наращивается число бригад энергетиков.Часть Севастополя в четверг также осталась без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба "Севастопольэнерго".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керчь, ленинский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Часть Керчи и поселок Войково остались без света
Часть Керчи и поселок Войково в Крыму остались без света из-за аварии
16:34 10.10.2024 (обновлено: 16:35 10.10.2024)