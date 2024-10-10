https://crimea.ria.ru/20241010/chast-kerchi-i-poselok-voykovo-ostalis-bez-sveta-1140994848.html

Часть Керчи и поселок Войково остались без света

Часть Керчи и поселок Войково остались без света - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Часть Керчи и поселок Войково остались без света

Жители Керчи и поселка Войково в Ленинском районе Крыма в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T16:34

2024-10-10T16:34

2024-10-10T16:35

керчь

ленинский район

новости крыма

электроэнергия

электричество

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_4cac71dfe45e90e66a3acf5a441090fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Жители Керчи и поселка Войково в Ленинском районе Крыма в четверг остались без электричества из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения 3 часа, уточнили на предприятии.Утром в четверг жители Ялты и еще пяти прилегающих поселков на Южном берегу Крыма также остались без электричества. В связи с надвигающейся на Крым непогодой наращивается число бригад энергетиков.Часть Севастополя в четверг также осталась без света из-за неотложных работ на сетях, сообщала ранее пресс-служба "Севастопольэнерго".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

керчь

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, ленинский район, новости крыма, электроэнергия, электричество, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии