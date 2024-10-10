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Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов
Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов
Часть Севастополя в четверг останется без света из-за неотложных работ на сетях, об этом предупреждает пресс-служба "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T06:52
2024-10-10T06:52
севастополь
севастопольэнерго
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
крым
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Часть Севастополя в четверг останется без света из-за неотложных работ на сетях, об этом предупреждает пресс-служба "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 17 на час-полтора отключат электроэнергию по следующим улицам: Лесхозная, Драчука, Волжская, Оранжерейная, Цветочная, Цыганкова, Южная, Кавказская, Каспийская, Станюковича, Коммунистическая, Кочиева, Краснодарская, Дунайская, Декабристов, Юдина, в переулках Краснодарский и Мичманский, а также проезде Каспийском.В это же время света не будет на территориях садовых товариществ "Горный", "Куликово поле", "Медик-7", "Швейник", "Южное", "Икар-3", "Икар-2", "Ригель".С 9 до 16 не будет света в Балаклаве по ряду адресов на улицах Новикова и Мира.По информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут на проспекте Генерала Острякова.Также в это время без электричества останутся абоненты в селе Верхнесадовое по улицам: Дачная, Пирогова, Фрунзе, Паршина, Севастопольская, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова и в переулках Партизанский, Луганский, Студентов, Дорожный, Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на югеВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
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РИА Новости Крым
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севастополь, севастопольэнерго, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, крым, балаклава
Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов

Часть Севастополя в четверг обесточат из-за ремонтов на сетях

06:52 10.10.2024
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Часть Севастополя в четверг останется без света из-за неотложных работ на сетях, об этом предупреждает пресс-служба "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 9 до 17 на час-полтора отключат электроэнергию по следующим улицам: Лесхозная, Драчука, Волжская, Оранжерейная, Цветочная, Цыганкова, Южная, Кавказская, Каспийская, Станюковича, Коммунистическая, Кочиева, Краснодарская, Дунайская, Декабристов, Юдина, в переулках Краснодарский и Мичманский, а также проезде Каспийском.
В это же время света не будет на территориях садовых товариществ "Горный", "Куликово поле", "Медик-7", "Швейник", "Южное", "Икар-3", "Икар-2", "Ригель".
С 9 до 16 не будет света в Балаклаве по ряду адресов на улицах Новикова и Мира.
По информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут на проспекте Генерала Острякова.
Также в это время без электричества останутся абоненты в селе Верхнесадовое по улицам: Дачная, Пирогова, Фрунзе, Паршина, Севастопольская, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова и в переулках Партизанский, Луганский, Студентов, Дорожный, Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольСевастопольэнергоНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуКрымБалаклава
 
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