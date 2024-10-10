https://crimea.ria.ru/20241010/sevastopol-chastichno-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg--spisok-adresov-1140961757.html

Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов

Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Севастополь частично останется без света в четверг – список адресов

Часть Севастополя в четверг останется без света из-за неотложных работ на сетях, об этом предупреждает пресс-служба "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T06:52

2024-10-10T06:52

2024-10-10T06:52

севастополь

севастопольэнерго

новости крыма

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крым

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Часть Севастополя в четверг останется без света из-за неотложных работ на сетях, об этом предупреждает пресс-служба "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 17 на час-полтора отключат электроэнергию по следующим улицам: Лесхозная, Драчука, Волжская, Оранжерейная, Цветочная, Цыганкова, Южная, Кавказская, Каспийская, Станюковича, Коммунистическая, Кочиева, Краснодарская, Дунайская, Декабристов, Юдина, в переулках Краснодарский и Мичманский, а также проезде Каспийском.В это же время света не будет на территориях садовых товариществ "Горный", "Куликово поле", "Медик-7", "Швейник", "Южное", "Икар-3", "Икар-2", "Ригель".С 9 до 16 не будет света в Балаклаве по ряду адресов на улицах Новикова и Мира.По информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 8 до 17 пройдут на проспекте Генерала Острякова.Также в это время без электричества останутся абоненты в селе Верхнесадовое по улицам: Дачная, Пирогова, Фрунзе, Паршина, Севастопольская, Титова, Чапаева, Гагарина, Фильченкова, Красносельского, Одинцова, Цибулько, Пирогова и в переулках Партизанский, Луганский, Студентов, Дорожный, Братский, Подгорный, Речной, Серноводный, Мирный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на югеВ Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций

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балаклава

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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