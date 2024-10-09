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В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса
В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса
По ряду улиц в Симферополе, а также в пяти селах района в четверг будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T22:43
2024-10-09T22:43
2024-10-09T22:43
вода крыма
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. По ряду улиц в Симферополе, а также в пяти селах района в четверг будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".В это же время подачу воды ограничат в Симферополе по улицам: Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, Севастопольская, в микрорайонах Заводское и Новоромановка, а также на прилегающих улицах и переулках.Перебои, частично и полное отсутствие воды ожидается в Симферополе по улицам 60 лет Октября, 1-й Конной армии, Аральская, а также в микрорайоне Фонтаны и на прилегающих улицах.По данным "Воды Крыма", в период выполнения работ также возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в селах: Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуЧто с качеством питьевой воды в Крыму и СевастополеВ ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
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В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса
В Симферополе и пяти населенных пунктах района ограничат подачу воды в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. По ряду улиц в Симферополе, а также в пяти селах района в четверг будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".
"10 октября с 09:00 до 18:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение в селах Молочное, Левадки, Фонтаны, Залесье, Перово, а также в садовом товариществе "Ивушка", – говорится в сообщении.
В это же время подачу воды ограничат в Симферополе по улицам: Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, Севастопольская, в микрорайонах Заводское и Новоромановка, а также на прилегающих улицах и переулках.
Перебои, частично и полное отсутствие воды ожидается в Симферополе по улицам 60 лет Октября, 1-й Конной армии, Аральская, а также в микрорайоне Фонтаны и на прилегающих улицах.
По данным "Воды Крыма", в период выполнения работ также возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в селах: Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка.
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