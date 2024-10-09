https://crimea.ria.ru/20241009/v-simferopole-i-pyati-selakh-rayona-v-chetverg-ogranichat-podachu-vody-adresa-1140969617.html

В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса

В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Симферополе и пяти селах района в четверг ограничат подачу воды: адреса

По ряду улиц в Симферополе, а также в пяти селах района в четверг будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T22:43

2024-10-09T22:43

2024-10-09T22:43

вода крыма

симферополь

симферопольский район

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водоснабжение

новости крыма

отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. По ряду улиц в Симферополе, а также в пяти селах района в четверг будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Вода Крыма".В это же время подачу воды ограничат в Симферополе по улицам: Дерекой, Калымтай, Карагач, Чешмеджи, Дертколь, Севастопольская, в микрорайонах Заводское и Новоромановка, а также на прилегающих улицах и переулках.Перебои, частично и полное отсутствие воды ожидается в Симферополе по улицам 60 лет Октября, 1-й Конной армии, Аральская, а также в микрорайоне Фонтаны и на прилегающих улицах.По данным "Воды Крыма", в период выполнения работ также возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в селах: Приятное Свидание, Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское, Чистенькое, Трехпрудное, Обрыв, Новониколаевка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуЧто с качеством питьевой воды в Крыму и СевастополеВ ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях

симферополь

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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