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В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения
В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения
В Крыму и Севастополе летом работали 382 детских лагеря, при проверках которых находили нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает во... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T19:31
2024-10-08T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе летом работали 382 детских лагеря, при проверках которых находили нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным Роспотребнадзора, все оздоровительные организации работали с разрешительными документами, в более чем 90% из них летом прошли проверки, в половине случаев зафиксированы нарушения санэпидемиологических требований, большинство из которых касались организации питания, а также содержания территорий и помещений."В ходе проведенных проверок всего проведено лабораторно-инструментальных исследований проб питьевой воды, морской воды, воды бассейнов, пищевых продуктов, готовой пищи на санитарно-химические показатели – 2957, из них не соответствовали 1,1% проб, на микробиологические показатели – 2743, из них не соответствовали 1% проб", – сказано в сообщении.Отмечается также, что в ходе летней оздоровительной кампании зарегистрирован случай группового заболевания кишечной инфекцией. В отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры административного воздействия в виде штрафов.В июле в детском лагере в Евпатории дети почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, сообщалось ранее. Дело контролировалось центральным аппаратом СК России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились детиСообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом
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новости крыма, роспотребнадзор, дети, крым, крым курортный, детский отдых, отдых в крыму
В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения

В детских лагерях Крыма летом фиксировали санитарные нарушения – Роспотребнадзор

19:31 08.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь в Крыму
Детский оздоровительный лагерь в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе летом работали 382 детских лагеря, при проверках которых находили нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.

"В период летней оздоровительной кампании в Крыму и Севастополе функционировали 382 организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе 38 стационарных лагерей, 336 лагерей с дневным пребыванием, 8 лагерей труда и отдыха дневного пребывания, в которых отдохнули и оздоровились 84 435 детей, что на 13,5% больше, чем в 2024 году", – сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, все оздоровительные организации работали с разрешительными документами, в более чем 90% из них летом прошли проверки, в половине случаев зафиксированы нарушения санэпидемиологических требований, большинство из которых касались организации питания, а также содержания территорий и помещений.
"В ходе проведенных проверок всего проведено лабораторно-инструментальных исследований проб питьевой воды, морской воды, воды бассейнов, пищевых продуктов, готовой пищи на санитарно-химические показатели – 2957, из них не соответствовали 1,1% проб, на микробиологические показатели – 2743, из них не соответствовали 1% проб", – сказано в сообщении.
Отмечается также, что в ходе летней оздоровительной кампании зарегистрирован случай группового заболевания кишечной инфекцией. В отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры административного воздействия в виде штрафов.
В июле в детском лагере в Евпатории дети почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, сообщалось ранее. Дело контролировалось центральным аппаратом СК России.
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