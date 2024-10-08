https://crimea.ria.ru/20241008/v-detskikh-lageryakh-kryma-i-sevastopolya-nashli-narusheniya-1140938104.html

В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения

В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения

В Крыму и Севастополе летом работали 382 детских лагеря, при проверках которых находили нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает во... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T19:31

2024-10-08T19:31

2024-10-08T19:31

новости крыма

роспотребнадзор

дети

крым

крым курортный

детский отдых

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110602/06/1106020673_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_52dc79f069ae51232ea910dcb213d55c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе летом работали 382 детских лагеря, при проверках которых находили нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным Роспотребнадзора, все оздоровительные организации работали с разрешительными документами, в более чем 90% из них летом прошли проверки, в половине случаев зафиксированы нарушения санэпидемиологических требований, большинство из которых касались организации питания, а также содержания территорий и помещений."В ходе проведенных проверок всего проведено лабораторно-инструментальных исследований проб питьевой воды, морской воды, воды бассейнов, пищевых продуктов, готовой пищи на санитарно-химические показатели – 2957, из них не соответствовали 1,1% проб, на микробиологические показатели – 2743, из них не соответствовали 1% проб", – сказано в сообщении.Отмечается также, что в ходе летней оздоровительной кампании зарегистрирован случай группового заболевания кишечной инфекцией. В отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения, приняты меры административного воздействия в виде штрафов.В июле в детском лагере в Евпатории дети почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, сообщалось ранее. Дело контролировалось центральным аппаратом СК России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились детиСообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Кабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, роспотребнадзор, дети, крым, крым курортный, детский отдых, отдых в крыму