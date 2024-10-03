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Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим
Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим
В пятницу в Севастополе снимут особый противопожарный режим. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T20:05
2024-10-03T20:05
общество
крым
мчс севастополя
противопожарный режим
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе снимут особый противопожарный режим. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.При этом губернатор уточнил, что ограничение на использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий действовать продолжает. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарВ Крыму из-за крупного возгорания сухостоя едва не сгорели жилые дома
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РИА Новости Крым
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общество, крым, мчс севастополя, противопожарный режим, севастополь, новости крыма, михаил развожаев, правительство севастополя
Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим снимут в Севастополе в пятницу

20:05 03.10.2024
 
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Табличка Внимание на шлагбауме у входа в лесополосу - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе снимут особый противопожарный режим. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства.
"С 4 октября в Севастополе прекращает действовать особый противопожарный режим. Снимается запрет на использование мангалов, разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов и других видов пожароопасных работ", - говорится в сообщении.
При этом губернатор уточнил, что ограничение на использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий действовать продолжает. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
С 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.В Крыму запрет на посещение лесов продлен до 9 октября. Мера связана с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности в регионе.
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ОбществоКрымМЧС СевастополяПротивопожарный режимСевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевПравительство Севастополя
 
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