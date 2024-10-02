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Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины

Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины

Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также один из пунктов управления ВСУ. Об этом с среду сообщили... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T12:39

2024-10-02T12:39

2024-10-02T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также один из пунктов управления ВСУ. Об этом с среду сообщили в Минобороны РФ.Также поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Луганск", скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники.Также в среду стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу , украина