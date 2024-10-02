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Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины
Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины
Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также один из пунктов управления ВСУ. Об этом с среду сообщили... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T12:39
2024-10-02T12:39
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
артиллерия
потери всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также один из пунктов управления ВСУ. Об этом с среду сообщили в Минобороны РФ.Также поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Луганск", скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники.Также в среду стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу , украина
Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины

Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины

12:39 02.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также один из пунктов управления ВСУ. Об этом с среду сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих действия ВСУ", – сказано в сообщении.
Также поражен пункт управления оперативно-тактической группы "Луганск", скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции и 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32590 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18471 танк и другие боевые бронированные машины, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15463 орудия полевой артиллерии и минометов, 26794 единицы специальной военной автомобильной техники.
Также в среду стало известно о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаАртиллерияПотери ВСУУкраина
 
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