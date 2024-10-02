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Полсотни улиц в Феодосии останутся без воды
Полсотни улиц в Феодосии останутся без воды - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Полсотни улиц в Феодосии останутся без воды
Часть Феодосии 2 октября останется без воды из-за аварийных ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T10:11
2024-10-02T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Часть Феодосии 2 октября останется без воды из-за аварийных ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, отключение произойдет в среду с полудня до 18 часов в центральной части города. Так, без воды в это время останутся абоненты, расположенные по улицам Свободы, Советская №1-15, Октябрьская, Халтурина, Степана Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова №4-116, Восточная, Шмидта, Краснобаева №13-15, Кирпичный тупик, Тимирязева №17-52, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова №16, 32-100, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова №17-19, 8 Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Адмиральский бульвар №19-56.Также водоснабжение отключат в переулках Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный и одноименная площадь, Узкий, Фурманова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуЧто с качеством питьевой воды в Крыму и СевастополеВ ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
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крым, новости крыма, феодосия, жкх крыма и севастополя, водоснабжение, вода крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Часть Феодосии 2 октября останется без воды из-за аварийных ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным пресс-службы, отключение произойдет в среду с полудня до 18 часов в центральной части города. Так, без воды в это время останутся абоненты, расположенные по улицам Свободы, Советская №1-15, Октябрьская, Халтурина, Степана Разина, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова №4-116, Восточная, Шмидта, Краснобаева №13-15, Кирпичный тупик, Тимирязева №17-52, Борисова, Поперечная, Очаковская, Гоголя, Чехова №16, 32-100, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Щорса, Желябова №17-19, 8 Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Адмиральский бульвар №19-56.
Также водоснабжение отключат в переулках Димитрова, Пролетарский, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварный, Форштадский, Потемкина, Очаковский, Айвазовского, Фонтанный и одноименная площадь, Узкий, Фурманова.
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