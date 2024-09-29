https://crimea.ria.ru/20240929/vosem-avtomobiley-povrezhdeny-v-voronezhe-posle-padeniya-oblomkov-bpla-1140713679.html

Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА

Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА

Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T09:21

2024-09-29T09:21

2024-09-29T09:38

воронеж

воронежская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин.Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ

https://crimea.ria.ru/20240929/bpla-pozheg-zhiloy-kompleks-v-voronezhe---gubernator-1140713254.html

воронеж

воронежская область

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2024

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воронеж, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости