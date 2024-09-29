https://crimea.ria.ru/20240929/vosem-avtomobiley-povrezhdeny-v-voronezhe-posle-padeniya-oblomkov-bpla-1140713679.html
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T09:21
2024-09-29T09:21
2024-09-29T09:38
воронеж
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин.Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
https://crimea.ria.ru/20240929/bpla-pozheg-zhiloy-kompleks-v-voronezhe---gubernator-1140713254.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА - власти
09:21 29.09.2024 (обновлено: 09:38 29.09.2024)