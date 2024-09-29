Рейтинг@Mail.ru
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240929/vosem-avtomobiley-povrezhdeny-v-voronezhe-posle-padeniya-oblomkov-bpla-1140713679.html
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T09:21
2024-09-29T09:38
воронеж
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин.Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
https://crimea.ria.ru/20240929/bpla-pozheg-zhiloy-kompleks-v-voronezhe---gubernator-1140713254.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА

Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА - власти

09:21 29.09.2024 (обновлено: 09:38 29.09.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.

"Пока на территории жилого комплекса завершают работу оперативные службы, сотрудники управы Коминтерновского района определяют количество поврежденных автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей", - написал он в своем Telegram-канале.

Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
08:24
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
 
ВоронежВоронежская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках
11:24Корректировки российской ядерной политики подготовлены - Песков
10:55В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника
10:23ВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
09:55Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантах
09:21Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА
08:59112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале
08:24БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
08:07Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
07:55Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
07:27125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
07:01Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов
00:01До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
21:55Главное за день: 28 сентября
21:43Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
21:26Почему Украина потеряла Крым – Лавров
20:51Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
20:21США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины
19:55Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане
Лента новостейМолния