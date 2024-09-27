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Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя
Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя
В Феодосии задержали мужчину, хранившего дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщила официальный представитель МВД по Республике Крым Наталья... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T15:53
2024-09-27T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии задержали мужчину, хранившего дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщила официальный представитель МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова.По данным ведомства, по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудники полиции Феодосии и Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя.Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, заключила она.Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Керчи за хранение раритетного оружия и боеприпасов. По данным МВД, в его доме нашли две самодельные булавы, гранату и патроны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополецКрымчанин получил три года колонии за хранение патроновТротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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феодосия, наталья кашкарова, мвд по республике крым, новости крыма, крым, происшествия, оружие
Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя

В Феодосии задержали местного жителя за незаконное хранение оружия и боеприпасов

15:53 27.09.2024 (обновлено: 16:24 27.09.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии задержали мужчину, хранившего дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщила официальный представитель МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова.
По данным ведомства, по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудники полиции Феодосии и Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя.

"При обыске по месту проживания ранее судимого мужчины обнаружены и изъяты взрывные устройства и 48 патронов. Экспертиза подтвердила, что представленное на исследовании является двумя боеприпасами к осколочно-фугасным снарядам калибром 30 мм, пятью ручными гранатами заводского производства Ф1 и заводскими патронами, пригодными для стрельбы к пистолету Макарова", - уточнила Кашкарова.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, заключила она.
Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Керчи за хранение раритетного оружия и боеприпасов. По данным МВД, в его доме нашли две самодельные булавы, гранату и патроны.
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ФеодосияНаталья КашкароваМВД по Республике КрымНовости КрымаКрымПроисшествияОружие
 
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