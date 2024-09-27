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Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя

Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Восемь лет за хранение оружия: в Феодосии задержали местного жителя

В Феодосии задержали мужчину, хранившего дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщила официальный представитель МВД по Республике Крым Наталья... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T15:53

2024-09-27T15:53

2024-09-27T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии задержали мужчину, хранившего дома огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщила официальный представитель МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова.По данным ведомства, по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудники полиции Феодосии и Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя.Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, заключила она.Ранее в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Керчи за хранение раритетного оружия и боеприпасов. По данным МВД, в его доме нашли две самодельные булавы, гранату и патроны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хранил дома полторы тысячи патронов: задержан севастополецКрымчанин получил три года колонии за хранение патроновТротил, порох и оружие: у жителя Керчи нашли незаконный арсенал

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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