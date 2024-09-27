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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 27.09.2024
У Крымского моста выросла очередь
Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T14:01
2024-09-27T14:01
2024-09-27T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.При этом со стороны Тамани очередь перед досмотровыми пунктами нет.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, транспорт, логистика, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста начала расти пробка со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала расти пробка со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
"К 14:00 в очереди со стороны Керчи находится 93 транспортных средства", - сказано в сообщении
При этом со стороны Тамани очередь перед досмотровыми пунктами нет.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности
.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.