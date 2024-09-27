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Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек

Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек

Водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в результате столкновения с грузовиком Renault на трассе "Кавказ". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T08:54

2024-09-27T08:54

2024-09-27T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в результате столкновения с грузовиком Renault на трассе "Кавказ". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.Авария со смертельным исходом произошла в Тихорецком районе около 3:30. В результате ДПТ водитель "КамАЗа" скончался. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Накануне сообщалось, что движение на участке трассы М-4 "Дон" было затруднено из-за двух ДТП с участием семи автомобилей, в результате которых пострадали два человека. Ранее в четверг проезд на участке трассы М-4 "Дон" также был затруднен из-за аварии с грузовиком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушенийВодители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафовДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, дтп, происшествия