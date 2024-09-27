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Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек
Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек
Водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в результате столкновения с грузовиком Renault на трассе "Кавказ". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T08:54
2024-09-27T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в результате столкновения с грузовиком Renault на трассе "Кавказ". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.Авария со смертельным исходом произошла в Тихорецком районе около 3:30. В результате ДПТ водитель "КамАЗа" скончался. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Накануне сообщалось, что движение на участке трассы М-4 "Дон" было затруднено из-за двух ДТП с участием семи автомобилей, в результате которых пострадали два человека. Ранее в четверг проезд на участке трассы М-4 "Дон" также был затруднен из-за аварии с грузовиком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушенийВодители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафовДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии
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россия, новости, краснодарский край, дтп, происшествия
Страшное ДТП На Кубани: при столкновении грузовиков погиб человек

Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло на Кубани

08:54 27.09.2024
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани столкнулись два грузовика
На Кубани столкнулись два грузовика
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Водитель автомобиля "КамАЗ" погиб в результате столкновения с грузовиком Renault на трассе "Кавказ". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
Авария со смертельным исходом произошла в Тихорецком районе около 3:30.
"Водитель автомобиля "КамАЗ" двигался со стороны Ростова в сторону города Кропоткина. На 94 километре трассы "Кавказ" он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault, после чего допустил съезд на обочину", - рассказал начальник Госавтоинспекции по Тихорецкому району Сергей Воробьев.
В результате ДПТ водитель "КамАЗа" скончался. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Накануне сообщалось, что движение на участке трассы М-4 "Дон" было затруднено из-за двух ДТП с участием семи автомобилей, в результате которых пострадали два человека. Ранее в четверг проезд на участке трассы М-4 "Дон" также был затруднен из-за аварии с грузовиком.
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РоссияНовостиКраснодарский крайДТППроисшествия
 
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