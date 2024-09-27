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Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные
Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные
Предстоящие суббота и воскресенье в Крыму будут теплыми и солнечными, осадков не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T19:14
2024-09-27T19:14
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Предстоящие суббота и воскресенье в Крыму будут теплыми и солнечными, осадков не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, характер метеоусловий на выходных будет определяться западным крылом антициклона.По его словам, погода в выходные будет комфортной, по ночам температура воздуха будет не ниже +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов тепла. Это примерно на пять градусов выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям, подчеркнул эксперт.В таких условиях в ближайшие дни ветер на полуострове будет южный и юго-восточный, до 3–8 м/с. Атмосферное давление составит порядка 738 мм ртутного столба, добавил Тишковец.По его словам, для Крыма такая жара нетипична для этого времени года."Если подытоживать сентябрь, то он задался на большей части Русской равнины с высочайшим температурным режимом, по крайней мере, в Симферополе на три градуса сентябрь получился теплее, чем должно быть по климатическим наблюдениям. По количеству осадков выпало порядка 90% от положенного", - отметил Тишковец.Ранее Тишковец прогнозировал, что среднемесячная температура воздуха в Крыму в сентябре будет на полтора-два градуса выше нормы с дефицитом осадков. Благодаря устойчивой теплой погоде в этом году в Крыму ожидается продолжительный бархатный сезон.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море ожидаются смерчиКлимат Крыма лихорадит – экспертБархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные

В Крыму установилась аномально теплая погода – ФОБОС

19:14 27.09.2024
 
© РИА Новости КрымПогода на море
Погода на море - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Предстоящие суббота и воскресенье в Крыму будут теплыми и солнечными, осадков не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, характер метеоусловий на выходных будет определяться западным крылом антициклона.
"Много солнца, никаких осадков, ветер южных румбов, не более 7 м/с, в таких условиях воздух будет прогреваться в Симферополе до +26…+29 градусов и по Крыму +25…+30 комфортного летнего тепла. Это действительно температурные показатели лета", - уточнил Тишковец.
По его словам, погода в выходные будет комфортной, по ночам температура воздуха будет не ниже +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов тепла. Это примерно на пять градусов выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям, подчеркнул эксперт.
В таких условиях в ближайшие дни ветер на полуострове будет южный и юго-восточный, до 3–8 м/с. Атмосферное давление составит порядка 738 мм ртутного столба, добавил Тишковец.

"Температура воды примерно 23-24 градусов, то есть бархатный сезон продолжается. Думаю, что эта бархатная эпопея может быть пролонгирована на первую декаду октября", - отметил метеоролог.

По его словам, для Крыма такая жара нетипична для этого времени года.
"Если подытоживать сентябрь, то он задался на большей части Русской равнины с высочайшим температурным режимом, по крайней мере, в Симферополе на три градуса сентябрь получился теплее, чем должно быть по климатическим наблюдениям. По количеству осадков выпало порядка 90% от положенного", - отметил Тишковец.
Ранее Тишковец прогнозировал, что среднемесячная температура воздуха в Крыму в сентябре будет на полтора-два градуса выше нормы с дефицитом осадков. Благодаря устойчивой теплой погоде в этом году в Крыму ожидается продолжительный бархатный сезон.
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