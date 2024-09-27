https://crimea.ria.ru/20240927/netipichnaya-osen-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1140692649.html

Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные

Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Нетипичная осень: прогноз погоды в Крыму на выходные

Предстоящие суббота и воскресенье в Крыму будут теплыми и солнечными, осадков не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T19:14

2024-09-27T19:14

2024-09-27T19:14

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Предстоящие суббота и воскресенье в Крыму будут теплыми и солнечными, осадков не ожидается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, характер метеоусловий на выходных будет определяться западным крылом антициклона.По его словам, погода в выходные будет комфортной, по ночам температура воздуха будет не ниже +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов тепла. Это примерно на пять градусов выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям, подчеркнул эксперт.В таких условиях в ближайшие дни ветер на полуострове будет южный и юго-восточный, до 3–8 м/с. Атмосферное давление составит порядка 738 мм ртутного столба, добавил Тишковец.По его словам, для Крыма такая жара нетипична для этого времени года."Если подытоживать сентябрь, то он задался на большей части Русской равнины с высочайшим температурным режимом, по крайней мере, в Симферополе на три градуса сентябрь получился теплее, чем должно быть по климатическим наблюдениям. По количеству осадков выпало порядка 90% от положенного", - отметил Тишковец.Ранее Тишковец прогнозировал, что среднемесячная температура воздуха в Крыму в сентябре будет на полтора-два градуса выше нормы с дефицитом осадков. Благодаря устойчивой теплой погоде в этом году в Крыму ожидается продолжительный бархатный сезон.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море ожидаются смерчиКлимат Крыма лихорадит – экспертБархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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