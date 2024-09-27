https://crimea.ria.ru/20240927/gde-v-sevastopole-otklyuchat-svet-v-pyatnitsu-spisok-adresov-1140653469.html

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Где в Севастополе отключат свет в пятницу: список адресов

В ряде районов Севастополя в пятницу пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T07:16

2024-09-27T07:16

2024-09-27T07:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В ряде районов Севастополя в пятницу пройдет временное отключение света. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго" в официальном Telegram-канале.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без электричества в четверг останется ряд домовладений в садовых товариществах: СНТ "Корабел", СНТ "Икар-3", СНТ " Ригель", СНТ "Икар-2", СНТ "Вагонник", СНТ "Овощевод", а также на ул. 2-я Караньская, ул. Виноделов, ул. Голицынская и пер.1-й Огородный.Коснутся ограничения в подаче электроэнергии и некоторых районов в Балаклаве: ул. Новикова, пер. Новикова, ул. Мира, ул. Генерала Витмера, ул. Аксютина, ул. Василия Жукова, ул. Солнечная, ул. Флюсовая, ул. Благодатная, ул. Утренняя, ул. Прохладная, ул. Аланская.В поселке Любимовка электричество отключат по ряду адресов: ЗАО имени Софьи Перовской, ул. Батарейная, ул. Софьи Перовской, ул. Челюскинцев, ул. Летчика Денисова, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. Федоровская, проезд Федоровский, ул. Летчика Авдеева, ул. Летчика Мордина, ул. Летчика Канарева, ул. Летчика Старикова, проезд Хуторский, ул. Летчика Алексеева, СНТ "Усть-Бельбек".С 08:30 до 17:00 будет отсутствовать электричество по адресам: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.С 09:00 до 17:00 временное отключение электроэнергии ожидается в селе Фронтовое по улице Краснореченская.С 09:00 до 18:00 света не будет по ряду адресов на улице КСП "Красный Октябрь".Также, по информации "Севастопольэнерго", пройдут плановые отключения электричества в селе Тыловое по улицам: ул. Лазурная, ул. Склонная, ул. Ясная, ул. Ялтинская, ул. Водопроводная, ул. Стахановская, пер. Земляной, пер. Плодовый, пер. Малиновый, ул. Баздыревой, пер. Сельский., ул. Севастопольская.В селе Орлиное не будет света по следующим адресам: ул. Культурная, ул. Механизаторов, ул. Пушкина, ул. Благодатная, пер. Батилиманский, КСП "Красный Октябрь", пер. Западный, ул. Евгении Грунской, ул. Кедровая, ул. Кипарисовая, ул. Ивана Пахомова, ул. Родниковская, ул. Тюкова, ул. Трактористов, пер. Форосский.С 10:00 до 12:00 подачу электроэнергии ограничат по адресам: ул. Хрусталева, ул. Индустриальная, ул. Камышовое шоссе, ул. Стахановцев, ул. Шабалина, а также в ГК "Кипарис-3", ООО "Рисинг", ИП Петров, ООО "Р-Юнион", ООО "Институт экологических проблем", ИП Васюченко, ООО "Санси-Плюс", ИП Родович, ООО "Амели-Скай", ООО "Севстройэлектро", ИП Майоров, ООО "Новые стройматериалы", ООО "Компания Форклас", ТСН "ТПК "Мельница", ООО "Дунайремстрой", ИП Марченко, ООО "Кирин", ООО "Южный берег", ООО "Авонавилона", ООО "Вектор", ИП Литунов, ООО "Светлый Крым", ГТСН "Дорожник", ИП Курсо, ООО "Интерстрой", ООО "Виннер ФордСевастополь", ООО "Альфа-Ти", ПК "ГСТ "Рябина", ИП Черников, ООО "Авто-холдинг", ООО "Спецремсервис", ООО "Джапан Карс Крым", ЧУ "ПООАШРОО "Севастопольский союз автолюбителей", ИП Захаров, ООО "ТСМ-Крым", ИП Николаенко, ИП Мкртчян, ООО "Крымойл", ООО "Крымнефтесервис".С 27 по 29 сентября плановые отключения также пройдут с 08:00 до 17:00 по адресам: шоссе Симферопольское, ООО "СПЗП "Крымвторцветмет", ООО "Попилов".Плановые ремонтные работы с 08:00 до 16:00 пройдут по ряду адресов на улицах: ул. Тюменская, ул. Предместная, ул. 2-ой обороны, ул. Алексея Гущина, пер. Тюменский, ул. Тюменская, ул. Григория Ивашкевича, ТСН СНТ "Сапун-Гора", ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Евгении Захаровой, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского.Также электричество будет временно отключено в районе Дергачи по адресам: пер. Дружный - ТСН "Степной фазан", СНТ СН "Дергачи-6", ул. Предместная – ТСН "Бодрость".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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