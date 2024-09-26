В часе от фронта: как спасают заповедник "Каменная Могила" на Запорожье
Ученые из Крыма спасают уникальный заповедник Каменная Могила под Мелитополем
11:02 26.09.2024 (обновлено: 12:07 26.09.2024)
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"Половецкие каменные бабы, 11-12 век н.э. в заповеднике Каменная Могила
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. "Каменная Могила" – это на самом деле о жизни. Заповедник на месте уникального памятника древности у берегов знавшей много битв реки Молочной в Запорожской области не просто сохраняется, но и работает почти в 80 километрах от линии фронта. Как и кому удается это делать сегодня и что веками спасало здесь ценные для России артефакты и петроглифы – в материале РИА Новости Крым.
Транзитный коридор
"На "Каменной Могиле" оставили след почти все народы, существовавшие на Юге России, которые прошли через приазовскую степь: киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, болгары, хазары, печенеги, торки, половцы, монголы, ногайцы. Это был транзитный коридор", – рассказывает завотделом охраны объектов культурного наследия заповедника Виктор Джос.
Но это позже, главное же достояние здешней земли – десятки гротов и пещер песчаникового холма, в которых сохранились тысячи петроглифов – рисунков и символов, оставленных людьми в первобытную эпоху, каменный и бронзовый века.
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"Петроглифы в пещерах Каменной Могилы
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Петроглифы в пещерах Каменной Могилы
"Наиболее ранний пласт изображений – это примерно 20-е тысячелетие до нашей эры, то есть эпоха позднего палеолита, постледниковый период, может быть, еще там какие-то отдельные мамонты обитали", – отметил ученый.
Живопись архаичного дописьменного периода соседствуют с рисунками раннехристианской эпохи и даже новейшего времени, которые уже тоже становятся историческими свидетельствами. Например, есть надписи, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны.
"Оставил свой автограф здесь один из героев Советского Союза Петр Сизов 30 мая 1943 года, то есть в период, когда территория Приазовья, Мелитопольщина находилась еще под немецкой оккупацией, и только через полгода была освобождена. Он, видимо ходил в разведку, потому что по документам находился под Докучаевском", – рассказал Джос.
Молочная река, некисельные берега
Заповедник "Каменная Могила" находится в Запорожской области России в долине реки Молочная, которая спускается от города Токмак ниже Мелитополя и впадает в Азовское море, рассказывает ученый. В этих землях в разные исторические периоды происходили знаковые боестолкновения, говорит он. Объяснение простое: ключевые высоты.
"В одну сторону идет спад к югу, к Азовскому морю, в другую – к Днепру. Это водораздел, магистраль. Поэтому район Токмака и вообще река Молочная, на которой находится и "Каменная Могила", знаковую роль в истории играли всегда", – рассказал историк.
Наиболее ранний засвидетельствованный факт относится к началу 12 века и связан с битвой между войсками Владимира Мономаха с половецкими ордами на реке Сутень – это старое название Молочной, говорит он. Во Вторую мировую вдоль реки возвели укрепления немецкие войска: "Это так называемая линия Вотан, которая начиналась где-то под Курском и заканчивалась в районе Азовского моря". Некоторые фрагменты, в частности противотанковые рвы, сохранились до сих пор и проходят через заповедник "Каменная могила".
Сейчас, по словам Джоса, отсюда до линии фронта 70-80 километров. "Мы немножко севернее Мелитополя, в 10 километрах. Токмак примерно в 45 км от нас, и выше от него еще примерно 30-35 км до линии боевого соприкосновения", – уточнил он.
Многие памятники истории в этих краях были уничтожены именно из-за ожесточенных боев. Как правило, больше всего доставалось тому, что "над землей". Курганы же, скрывающие остатки древних поселений, артефакты и петроглифы, в большой степени остались целы.
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"Каменная Могила у реки Молочной под Мелитополем
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Каменная Могила у реки Молочной под Мелитополем
Спасти и изучить
Задача ученых – сохранить и популяризировать все, что здесь есть, как бесценное достояние страны. В особенности древнее. И прежде всего, по мнению Джоса, для этого необходимо переходить к оцифровке наскальных изображений.
Пока у музея есть преимущественно их фотографии с низким разрешением, большинство черно-белые, так как сделаны были в прошлом веке с использованием соответствующей тому времени техники. К тому же локально, поскольку пещер как таковых давно не нет – они разрушены природой, а древние рисунки находятся как правило на их потолках.
"Когда гроты обрушались, то падали на песчаную подушку и скрывали под собой все. Археологи, разыскивая и изучая рисунки, подкапывали плиты и подлезали под них, но подкопы были минимальные, 50-60 сантиметров от человека, который лежал на спине, что не позволяло захватить для фото большой объем поверхности", – объяснил ученый.
Уровень современной техники позволит получить полные изображения объектов при помощи ортофотопланов. Для их создания на каждом нужно делать до 1000 фотографий, которые потом соединят с помощью специализированной компьютерной программы. Большое разрешение позволит досконально изучать петроглифы любому исследователю, говорит Джос.
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"Половецкие каменные бабы в заповеднике Каменная Могила, 11-12 век н.э.
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Половецкие каменные бабы в заповеднике Каменная Могила, 11-12 век н.э.
"Мы сможем увидеть наложение одних рисунков на другие и понять, сделаны они были в один период или в разные. Кроме того, сможем представлять их посетителям, потому что на данный момент они законсервированы и доступа к ним нет", – отметил он.
Чтобы сделать новую съемку, придется снова проводить археологические работы. Но на данный момент "это в планах", так как в условиях ведения боевых действий, "не ко времени", сказал Джос.
2025-й год станет прорывным
Пока первым и важным шагом к спасению "Каменной Могилы", обделенной вниманием научного мира десятки лет, стало вхождение в структуру государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
По словам его директора Елены Морозовой, за почти два года была проделана титаническая работа, которая осложнялась проведением СВО.
"Была произведена регистрация музея-заповедника. Это был нелегкий процесс, и он остается незавершенным. Не до конца укомплектован штат специалистов, мы продолжаем набирать их, и это на самом деле крайне сложно, потому что ситуация пока еще тяжелая, и люди непросто идут в музей", – рассказала Морозова.
По ее словам, уже разработана и утверждена Минкультом РФ серьезная дорожная карта, "которая конкретизировала все шаги, которые необходимо сделать для полноценного вхождения в российское правовое поле.
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"Шатер для мероприятий в заповеднике Каменная Могила
© Пресс-служба Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Шатер для мероприятий в заповеднике Каменная Могила
Музейный фонд "Каменной Могилы" – это почти 5 тысяч предметов, их сейчас вводят в государственный каталог. Все памятники законсервированы и описаны. Территория благоустраивается и охраняется. Разрабатываются новые экскурсионные программы и просветительские мероприятия.
Несмотря на трудности, проходят капсульные выставки. И больше того: уже готовится масштабная современная выставка, которая откроется в 2025 году.
"Я очень надеюсь, что это будет весной. Выставка создается благодаря и специалистам "Каменной Могилы", и нашим, и художникам-экспозиционерам и отвечает современному музейному делу. Мы переосмыслили экспозицию, включив в нее дополненную реальность. Постарались приложить все усилия, чтобы она заговорила с посетителем и очень рассчитываем, что это будет в первую очередь интересно школьной аудитории", – поделилась ожиданиями Морозова.
В экспозицию войдут не только новые копии наскальных изображений, но и оригинальные предметы из фондов музея, обнаруженные в гротах Каменной Могилы и местах археологических раскопок вокруг нее. Среди них: кремниевые орудия труда, фрагменты железного оружия, древние сосуды разных периодов и многое другое.
А еще в будущем году в заповеднике "Каменная Могила" введут билетную систему. По словам Морозовой, "это обеспечит учет посетителей, их градацию и обмен фискальными данными с налоговыми органами, что является неотъемлемой частью государственного задания федерального музея".
Ранее Виктор Джос рассказал РИА Новости Крым, что благодаря "Херсонесу Таврическому", федеральной поддержке и первой Всероссийской конференции, посвященной сохранению памятников первобытной эпохи, о достоянии "Каменной могилы" сегодня узнают и говорят не только в Севастополе, а в масштабах всей России спустя десятки лет "оторванности уникального заповедника от научного мира".
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