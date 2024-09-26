https://crimea.ria.ru/20240926/v-chase-ot-fronta-kak-spasayut-zapovednik-kamennaya-mogila-na-zaporozhe-1140628284.html

В часе от фронта: как спасают заповедник "Каменная Могила" на Запорожье

В часе от фронта: как спасают заповедник "Каменная Могила" на Запорожье - РИА Новости Крым, 26.09.2024

В часе от фронта: как спасают заповедник "Каменная Могила" на Запорожье

"Каменная Могила" – это на самом деле о жизни. Заповедник на месте уникального памятника древности у берегов знавшей много битв реки Молочной в Запорожской... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T11:02

2024-09-26T11:02

2024-09-26T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. "Каменная Могила" – это на самом деле о жизни. Заповедник на месте уникального памятника древности у берегов знавшей много битв реки Молочной в Запорожской области не просто сохраняется, но и работает почти в 80 километрах от линии фронта. Как и кому удается это делать сегодня и что веками спасало здесь ценные для России артефакты и петроглифы – в материале РИА Новости Крым.Транзитный коридор"На "Каменной Могиле" оставили след почти все народы, существовавшие на Юге России, которые прошли через приазовскую степь: киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, болгары, хазары, печенеги, торки, половцы, монголы, ногайцы. Это был транзитный коридор", – рассказывает завотделом охраны объектов культурного наследия заповедника Виктор Джос.Но это позже, главное же достояние здешней земли – десятки гротов и пещер песчаникового холма, в которых сохранились тысячи петроглифов – рисунков и символов, оставленных людьми в первобытную эпоху, каменный и бронзовый века."Наиболее ранний пласт изображений – это примерно 20-е тысячелетие до нашей эры, то есть эпоха позднего палеолита, постледниковый период, может быть, еще там какие-то отдельные мамонты обитали", – отметил ученый.Живопись архаичного дописьменного периода соседствуют с рисунками раннехристианской эпохи и даже новейшего времени, которые уже тоже становятся историческими свидетельствами. Например, есть надписи, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны."Оставил свой автограф здесь один из героев Советского Союза Петр Сизов 30 мая 1943 года, то есть в период, когда территория Приазовья, Мелитопольщина находилась еще под немецкой оккупацией, и только через полгода была освобождена. Он, видимо ходил в разведку, потому что по документам находился под Докучаевском", – рассказал Джос.Молочная река, некисельные берегаЗаповедник "Каменная Могила" находится в Запорожской области России в долине реки Молочная, которая спускается от города Токмак ниже Мелитополя и впадает в Азовское море, рассказывает ученый. В этих землях в разные исторические периоды происходили знаковые боестолкновения, говорит он. Объяснение простое: ключевые высоты.Наиболее ранний засвидетельствованный факт относится к началу 12 века и связан с битвой между войсками Владимира Мономаха с половецкими ордами на реке Сутень – это старое название Молочной, говорит он. Во Вторую мировую вдоль реки возвели укрепления немецкие войска: "Это так называемая линия Вотан, которая начиналась где-то под Курском и заканчивалась в районе Азовского моря". Некоторые фрагменты, в частности противотанковые рвы, сохранились до сих пор и проходят через заповедник "Каменная могила".Сейчас, по словам Джоса, отсюда до линии фронта 70-80 километров. "Мы немножко севернее Мелитополя, в 10 километрах. Токмак примерно в 45 км от нас, и выше от него еще примерно 30-35 км до линии боевого соприкосновения", – уточнил он.Многие памятники истории в этих краях были уничтожены именно из-за ожесточенных боев. Как правило, больше всего доставалось тому, что "над землей". Курганы же, скрывающие остатки древних поселений, артефакты и петроглифы, в большой степени остались целы.Спасти и изучитьЗадача ученых – сохранить и популяризировать все, что здесь есть, как бесценное достояние страны. В особенности древнее. И прежде всего, по мнению Джоса, для этого необходимо переходить к оцифровке наскальных изображений.Пока у музея есть преимущественно их фотографии с низким разрешением, большинство черно-белые, так как сделаны были в прошлом веке с использованием соответствующей тому времени техники. К тому же локально, поскольку пещер как таковых давно не нет – они разрушены природой, а древние рисунки находятся как правило на их потолках."Когда гроты обрушались, то падали на песчаную подушку и скрывали под собой все. Археологи, разыскивая и изучая рисунки, подкапывали плиты и подлезали под них, но подкопы были минимальные, 50-60 сантиметров от человека, который лежал на спине, что не позволяло захватить для фото большой объем поверхности", – объяснил ученый.Уровень современной техники позволит получить полные изображения объектов при помощи ортофотопланов. Для их создания на каждом нужно делать до 1000 фотографий, которые потом соединят с помощью специализированной компьютерной программы. Большое разрешение позволит досконально изучать петроглифы любому исследователю, говорит Джос."Мы сможем увидеть наложение одних рисунков на другие и понять, сделаны они были в один период или в разные. Кроме того, сможем представлять их посетителям, потому что на данный момент они законсервированы и доступа к ним нет", – отметил он.Чтобы сделать новую съемку, придется снова проводить археологические работы. Но на данный момент "это в планах", так как в условиях ведения боевых действий, "не ко времени", сказал Джос.2025-й год станет прорывнымПока первым и важным шагом к спасению "Каменной Могилы", обделенной вниманием научного мира десятки лет, стало вхождение в структуру государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".По словам его директора Елены Морозовой, за почти два года была проделана титаническая работа, которая осложнялась проведением СВО."Была произведена регистрация музея-заповедника. Это был нелегкий процесс, и он остается незавершенным. Не до конца укомплектован штат специалистов, мы продолжаем набирать их, и это на самом деле крайне сложно, потому что ситуация пока еще тяжелая, и люди непросто идут в музей", – рассказала Морозова.По ее словам, уже разработана и утверждена Минкультом РФ серьезная дорожная карта, "которая конкретизировала все шаги, которые необходимо сделать для полноценного вхождения в российское правовое поле.Музейный фонд "Каменной Могилы" – это почти 5 тысяч предметов, их сейчас вводят в государственный каталог. Все памятники законсервированы и описаны. Территория благоустраивается и охраняется. Разрабатываются новые экскурсионные программы и просветительские мероприятия.Несмотря на трудности, проходят капсульные выставки. И больше того: уже готовится масштабная современная выставка, которая откроется в 2025 году.В экспозицию войдут не только новые копии наскальных изображений, но и оригинальные предметы из фондов музея, обнаруженные в гротах Каменной Могилы и местах археологических раскопок вокруг нее. Среди них: кремниевые орудия труда, фрагменты железного оружия, древние сосуды разных периодов и многое другое.А еще в будущем году в заповеднике "Каменная Могила" введут билетную систему. По словам Морозовой, "это обеспечит учет посетителей, их градацию и обмен фискальными данными с налоговыми органами, что является неотъемлемой частью государственного задания федерального музея".Ранее Виктор Джос рассказал РИА Новости Крым, что благодаря "Херсонесу Таврическому", федеральной поддержке и первой Всероссийской конференции, посвященной сохранению памятников первобытной эпохи, о достоянии "Каменной могилы" сегодня узнают и говорят не только в Севастополе, а в масштабах всей России спустя десятки лет "оторванности уникального заповедника от научного мира". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

археология, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", каменная могила, елена морозова, крым, севастополь, запорожская область, новые регионы россии