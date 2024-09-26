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Отражена новая атака дронов на приграничье России - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Отражена новая атака дронов на приграничье России
Отражена новая атака дронов на приграничье России - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Отражена новая атака дронов на приграничье России
Три приграничных региона России атакованы украинскими беспилотниками в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T07:44
2024-09-26T07:44
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пво
безопасность
обстрелы курской области
курская область
обстрелы белгородской области
белгородская область
брянская область
обстрелы брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Три приграничных региона России атакованы украинскими беспилотниками в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, все БПЛА были самолетного типа.Аналогичную атаку Киев предпринял во вторник ночью. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями.Во вторник в Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля.В субботу в Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. Накануне все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУВ Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериаловКиев атаковал дронами российские регионы
курская область
белгородская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, безопасность, обстрелы курской области, курская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, брянская область, обстрелы брянской области
Отражена новая атака дронов на приграничье России

Семь украинских беспилотников уничтожены над приграничьем России за ночь

07:44 26.09.2024
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Три приграничных региона России атакованы украинскими беспилотниками в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны.
По информации военного ведомства, все БПЛА были самолетного типа.
Аналогичную атаку Киев предпринял во вторник ночью. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями.
Во вторник в Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля.
В субботу в Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. Накануне все работы по разминированию после атаки дронов завершили.
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