https://crimea.ria.ru/20240926/otrazhena-novaya-ataka-dronov-na-prigraniche-rossii-1140631711.html

Отражена новая атака дронов на приграничье России

Отражена новая атака дронов на приграничье России - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Отражена новая атака дронов на приграничье России

Три приграничных региона России атакованы украинскими беспилотниками в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T07:44

2024-09-26T07:44

2024-09-26T07:44

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пво

безопасность

обстрелы курской области

курская область

обстрелы белгородской области

белгородская область

брянская область

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Три приграничных региона России атакованы украинскими беспилотниками в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации военного ведомства, все БПЛА были самолетного типа.Аналогичную атаку Киев предпринял во вторник ночью. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями.Во вторник в Таганроге из-за падения вражеского беспилотника загорелся склад лесоматериалов. Возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля.В субботу в Краснодарском крае после падения обломков сбитых дронов в Тихорецком районе вспыхнул сильный пожар, началась детонация взрывоопасных предметов, проведена эвакуация населения. В регионе был введен локальный режим ЧС для организации помощи людям, а затем временный запрет на проведение полевых работ в 10 километров от места ЧП. Накануне все работы по разминированию после атаки дронов завершили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Горловке ранены три мирных жителя при артобстреле ВСУВ Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериаловКиев атаковал дронами российские регионы

курская область

белгородская область

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, безопасность, обстрелы курской области, курская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, брянская область, обстрелы брянской области