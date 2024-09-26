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Аксенов назначил министра имущественных и земельных отношений Крыма
Аксенов назначил министра имущественных и земельных отношений Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Аксенов назначил министра имущественных и земельных отношений Крыма
имущественных и земельных отношений Крыма назначена Лариса Кулинич. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T09:38
2024-09-26T09:38
2024-09-26T09:40
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
лариса кулинич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Министром имущественных и земельных отношений Крыма назначена Лариса Кулинич. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского правительства. Накануне Кулинич была освобождена от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий.Кадровые изменения в органы власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности накануне врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаАксенов назначил министра юстиции КрымаНовым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, лариса кулинич, минимущества крыма, сергей аксенов, новости крыма, крым
Аксенов назначил министра имущественных и земельных отношений Крыма
Министром имущественных и земельных отношений Крыма переназначена Лариса Кулинич
09:38 26.09.2024 (обновлено: 09:40 26.09.2024)