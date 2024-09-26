https://crimea.ria.ru/20240926/aksenov-naznachil-ministra-imuschestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy-kryma--1140635178.html

Аксенов назначил министра имущественных и земельных отношений Крыма

Аксенов назначил министра имущественных и земельных отношений Крыма - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Аксенов назначил министра имущественных и земельных отношений Крыма

имущественных и земельных отношений Крыма назначена Лариса Кулинич. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T09:38

2024-09-26T09:38

2024-09-26T09:40

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

лариса кулинич

минимущества крыма

сергей аксенов

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Министром имущественных и земельных отношений Крыма назначена Лариса Кулинич. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского правительства. Накануне Кулинич была освобождена от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий.Кадровые изменения в органы власти Крыма происходят в связи с истечением срока полномочий, ряд министров переназначены. В частности накануне врио главы Минэкономразвития Крыма стал Роман Хитущенко, министром юстиции республики назначен Олег Шаповалов, а пост министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым занял Алексей Еременко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаАксенов назначил министра юстиции КрымаНовым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, лариса кулинич, минимущества крыма, сергей аксенов, новости крыма, крым