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Шесть сел Симферопольского района остались без света
Шесть сел Симферопольского района остались без света - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Шесть сел Симферопольского района остались без света
Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T13:51
2024-09-11T13:51
2024-09-11T13:51
крым
симферопольский район
денис кратюк
новости крыма
электричество
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11сен - РИА Новости Крым. Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк.В пресс-службе предприятия "Крымэнерго" уточнили, что планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Ранее в "Крымэнерго" предупредили о массовом отключении электричества в Симферополе. В среду до 17 часов без света остались десятки улиц. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Шесть сел Симферопольского района остались без света
Крымэнерго: шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии