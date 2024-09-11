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Шесть сел Симферопольского района остались без света - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Шесть сел Симферопольского района остались без света
Шесть сел Симферопольского района остались без света - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Шесть сел Симферопольского района остались без света
Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T13:51
2024-09-11T13:51
крым
симферопольский район
денис кратюк
новости крыма
электричество
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11сен - РИА Новости Крым. Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк.В пресс-службе предприятия "Крымэнерго" уточнили, что планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Ранее в "Крымэнерго" предупредили о массовом отключении электричества в Симферополе. В среду до 17 часов без света остались десятки улиц. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ.
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РИА Новости Крым
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5
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крым, симферопольский район, денис кратюк, новости крыма, электричество, жкх крыма и севастополя
Шесть сел Симферопольского района остались без света

Крымэнерго: шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии

13:51 11.09.2024
 
© Фото: pexels.comЛампочка
Лампочка
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11сен - РИА Новости Крым. Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк.
"Уважаемые жители Симферопольского района! В селах Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Солнечное и Молочное работает аварийная бригада", - написал он в своих соцсетях.
В пресс-службе предприятия "Крымэнерго" уточнили, что планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Ранее в "Крымэнерго" предупредили о массовом отключении электричества в Симферополе. В среду до 17 часов без света остались десятки улиц. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ.
 
КрымСимферопольский районДенис КратюкНовости КрымаЭлектричествоЖКХ Крыма и Севастополя
 
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