https://crimea.ria.ru/20240911/shest-sel-simferopolskogo-rayona-ostalis-bez-sveta-1140276902.html

Шесть сел Симферопольского района остались без света

Шесть сел Симферопольского района остались без света - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Шесть сел Симферопольского района остались без света

Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T13:51

2024-09-11T13:51

2024-09-11T13:51

крым

симферопольский район

денис кратюк

новости крыма

электричество

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11сен - РИА Новости Крым. Шесть сел Симферопольского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации района Денис Кратюк.В пресс-службе предприятия "Крымэнерго" уточнили, что планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов.Ранее в "Крымэнерго" предупредили о массовом отключении электричества в Симферополе. В среду до 17 часов без света остались десятки улиц. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ.

крым

симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, денис кратюк, новости крыма, электричество, жкх крыма и севастополя