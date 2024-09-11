https://crimea.ria.ru/20240911/massovoe-otklyuchenie-sveta-v-simferopole--v-spiske-desyatki-ulits-1140273494.html

Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц

Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц

Массовое отключение электричества в Симферополе в среду коснется жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T12:22

2024-09-11T12:22

2024-09-11T12:22

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

электричество

электроэнергия

электросети крыма

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79e4c06aa19406216cd0cf4e696a5242.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Массовое отключение электричества в Симферополе в среду коснется жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Электроэнергия будет отсутствовать у абонентов по следующим адресам: ул. Суходольная 25; ул. Автомобилистов 2, 3; мкр-н "Каменка" ул. № 30-33; мкр-н "Луговое" ул. Луговая 16-140, 55-199; ул. Хачатряна 2-58, 1-45; ул. Дальняя 2-24, 1-7; ул. Овощная 2-10, 1-25; ул. Тепличная 2-6, 10-12, 3-11; ул. Косухина 4, 16, 1-39; ул. Северского 2-14, 1-23; ул. Ерошенко 1-11; ул. Косухина/ул. Аланская 15/3; ул. Селиванова 2-40, 1-21; ул. Давыдова 1, 8, 10; ул. Войтенко 2-10, 1-11; ул. Стаценко 2-6, 1-7; ул. Заклюки 2-8, 1-9; ул. Мамакъ 2-26, 11; ул. Луцкого 2-12, 1-11; ул. Федоренко 2-12, 1-5; пер. Гранитный 26; ул. Чукурча 6, 5; пер. Чукурча 2-24, 1-11; пер. Софиевский 2-16, 1-23; пер. Тынч 2-16; ул. Ухтомского 38-70, 31-35; пер. Проводников 2-16, 1-19; пер. Ухтомского 33-35; ул. Кубанская 32 (В/Ч); ул. Ж. Дерюгиной 18, 22, 11, 13Б, 15, 17, 19, 21, 31; ул. Бородина 18, 18А; ул. Автомобилистов 8; ул. Балаклавская 3-9; ул. Крымских Партизан 6-16А, 30-32, 3А, 23; ул. Поповкина 28-32; ул. Севастопольская 72/4; Объездная трасса – "Строгановка".С полнымй графиком плановых отключений можно ознакомиться на сайте предприятия.Читайте таже на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районе370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии