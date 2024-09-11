Рейтинг@Mail.ru
Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240911/massovoe-otklyuchenie-sveta-v-simferopole--v-spiske-desyatki-ulits-1140273494.html
Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц
Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц
Массовое отключение электричества в Симферополе в среду коснется жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T12:22
2024-09-11T12:22
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электричество
электроэнергия
электросети крыма
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79e4c06aa19406216cd0cf4e696a5242.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Массовое отключение электричества в Симферополе в среду коснется жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Электроэнергия будет отсутствовать у абонентов по следующим адресам: ул. Суходольная 25; ул. Автомобилистов 2, 3; мкр-н "Каменка" ул. № 30-33; мкр-н "Луговое" ул. Луговая 16-140, 55-199; ул. Хачатряна 2-58, 1-45; ул. Дальняя 2-24, 1-7; ул. Овощная 2-10, 1-25; ул. Тепличная 2-6, 10-12, 3-11; ул. Косухина 4, 16, 1-39; ул. Северского 2-14, 1-23; ул. Ерошенко 1-11; ул. Косухина/ул. Аланская 15/3; ул. Селиванова 2-40, 1-21; ул. Давыдова 1, 8, 10; ул. Войтенко 2-10, 1-11; ул. Стаценко 2-6, 1-7; ул. Заклюки 2-8, 1-9; ул. Мамакъ 2-26, 11; ул. Луцкого 2-12, 1-11; ул. Федоренко 2-12, 1-5; пер. Гранитный 26; ул. Чукурча 6, 5; пер. Чукурча 2-24, 1-11; пер. Софиевский 2-16, 1-23; пер. Тынч 2-16; ул. Ухтомского 38-70, 31-35; пер. Проводников 2-16, 1-19; пер. Ухтомского 33-35; ул. Кубанская 32 (В/Ч); ул. Ж. Дерюгиной 18, 22, 11, 13Б, 15, 17, 19, 21, 31; ул. Бородина 18, 18А; ул. Автомобилистов 8; ул. Балаклавская 3-9; ул. Крымских Партизан 6-16А, 30-32, 3А, 23; ул. Поповкина 28-32; ул. Севастопольская 72/4; Объездная трасса – "Строгановка".С полнымй графиком плановых отключений можно ознакомиться на сайте предприятия.Читайте таже на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районе370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87dc389a2df451e6d8e2b2ed8c9a4e26.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц

В Симферополе в среду отключено электричество у жителей десятков улиц

12:22 11.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Массовое отключение электричества в Симферополе в среду коснется жителей десятков улиц, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"11 сентября 2024 года до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в связи с аварийно-ремонтными работами", – сказано в сообщении.
Электроэнергия будет отсутствовать у абонентов по следующим адресам: ул. Суходольная 25; ул. Автомобилистов 2, 3; мкр-н "Каменка" ул. № 30-33; мкр-н "Луговое" ул. Луговая 16-140, 55-199; ул. Хачатряна 2-58, 1-45; ул. Дальняя 2-24, 1-7; ул. Овощная 2-10, 1-25; ул. Тепличная 2-6, 10-12, 3-11; ул. Косухина 4, 16, 1-39; ул. Северского 2-14, 1-23; ул. Ерошенко 1-11; ул. Косухина/ул. Аланская 15/3; ул. Селиванова 2-40, 1-21; ул. Давыдова 1, 8, 10; ул. Войтенко 2-10, 1-11; ул. Стаценко 2-6, 1-7; ул. Заклюки 2-8, 1-9; ул. Мамакъ 2-26, 11; ул. Луцкого 2-12, 1-11; ул. Федоренко 2-12, 1-5; пер. Гранитный 26; ул. Чукурча 6, 5; пер. Чукурча 2-24, 1-11; пер. Софиевский 2-16, 1-23; пер. Тынч 2-16; ул. Ухтомского 38-70, 31-35; пер. Проводников 2-16, 1-19; пер. Ухтомского 33-35; ул. Кубанская 32 (В/Ч); ул. Ж. Дерюгиной 18, 22, 11, 13Б, 15, 17, 19, 21, 31; ул. Бородина 18, 18А; ул. Автомобилистов 8; ул. Балаклавская 3-9; ул. Крымских Партизан 6-16А, 30-32, 3А, 23; ул. Поповкина 28-32; ул. Севастопольская 72/4; Объездная трасса – "Строгановка".
С полнымй графиком плановых отключений можно ознакомиться на сайте предприятия.
Читайте таже на РИА Новости Крым:
В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе
370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
 
СимферопольГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
13:51Шесть сел Симферопольского района остались без света
13:48В Крыму сеют рапс: Джанкойский район завершил посевную кампанию
13:45В Крыму учат журналистике через историю известных военкоров
13:35Церемония прощания с Александром Масляковым завершилась в Москве
13:24Ситуация в Курской области – данные Минобороны за сутки
13:20Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
13:12Решение об ударах по России ATACMS уже принято – Кремль
12:57Политический фарс ради денег от США: что стоит за "Крымской платформой"
12:38Воспитание финансовой грамотности у детей – для спокойствия родителей
12:22Массовое отключение света в Симферополе – в списке десятки улиц
12:02Почему подсолнечник черный: в Крыму стартовала уборка солнечного цветка
11:39Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы
11:23Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"
11:01В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
10:48До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"
10:35Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы
10:23Экс-глава МЧС Крыма арестован на два месяца
10:08В Симферополе без света остались более 30 улиц
10:01Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
Лента новостейМолния