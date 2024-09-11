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Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки
Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки
Часть Севастополя в среду останется без света из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T08:09
2024-09-11T08:09
крым
севастопольэнерго
севастополь
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в среду останется без света из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, в период с 9 часов утра до пяти часов вечера полуторачасовые отключения возможны по улицам Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Камышовое шоссе, Петра Градова, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова. 3-я Эдельвейсовая, 1-А,1, проезд Эдельвейсовый, Парашютная, Колодезная, Готская, Комбрига Потапова, Фиолентовское шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Моностырское шоссе, Аэродромное шоссе, Шабалина, в переулках Аэродромный, Хвойный, в тупике Хвойный, и частично в границах садовых товариществ "Победа", "Отрадный-2" и "Сокол".В это же время отключения электричества запланированы в поселке Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, и в садовом товариществе "Полюшко", а также в поселке Кача на улице Кожедуба, Сафонова, Маршала Колдунова, Братьев Глинки, Ударная, набережная Чкалова, Первомайская, Рыжова, Зои Парфеновой, Авиаторов, Красноармейская, Якова Смушкевича.С 8.30 до 17.30 свет выключат у абонентов, расположенных по улицам Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетямАксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, севастопольэнерго, севастополь, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки

"Севастопольэнерго": часть Севастополя в среду останется без света

08:09 11.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в среду останется без света из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным компании, в период с 9 часов утра до пяти часов вечера полуторачасовые отключения возможны по улицам Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Камышовое шоссе, Петра Градова, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова. 3-я Эдельвейсовая, 1-А,1, проезд Эдельвейсовый, Парашютная, Колодезная, Готская, Комбрига Потапова, Фиолентовское шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Моностырское шоссе, Аэродромное шоссе, Шабалина, в переулках Аэродромный, Хвойный, в тупике Хвойный, и частично в границах садовых товариществ "Победа", "Отрадный-2" и "Сокол".
В это же время отключения электричества запланированы в поселке Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, и в садовом товариществе "Полюшко", а также в поселке Кача на улице Кожедуба, Сафонова, Маршала Колдунова, Братьев Глинки, Ударная, набережная Чкалова, Первомайская, Рыжова, Зои Парфеновой, Авиаторов, Красноармейская, Якова Смушкевича.
С 8.30 до 17.30 свет выключат у абонентов, расположенных по улицам Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская.
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КрымСевастопольэнергоСевастопольОтключение электроэнергии в КрымуНовости Крыма
 
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