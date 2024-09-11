https://crimea.ria.ru/20240911/chast-sevastopolya-v-sredu-ostanetsya-bez-sveta---adresa-i-sroki-1140262262.html

Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки

Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки

Часть Севастополя в среду останется без света из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T08:09

2024-09-11T08:09

2024-09-11T08:09

крым

севастопольэнерго

севастополь

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140254920_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_61c6ccd202d252a3a9db71a572e98379.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в среду останется без света из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, в период с 9 часов утра до пяти часов вечера полуторачасовые отключения возможны по улицам Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Камышовое шоссе, Петра Градова, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова. 3-я Эдельвейсовая, 1-А,1, проезд Эдельвейсовый, Парашютная, Колодезная, Готская, Комбрига Потапова, Фиолентовское шоссе, Молодых Строителей, Александра Маринеско, Моностырское шоссе, Аэродромное шоссе, Шабалина, в переулках Аэродромный, Хвойный, в тупике Хвойный, и частично в границах садовых товариществ "Победа", "Отрадный-2" и "Сокол".В это же время отключения электричества запланированы в поселке Осипенко по улицам Ветеранов, Массандровская, Качинское шоссе, и в садовом товариществе "Полюшко", а также в поселке Кача на улице Кожедуба, Сафонова, Маршала Колдунова, Братьев Глинки, Ударная, набережная Чкалова, Первомайская, Рыжова, Зои Парфеновой, Авиаторов, Красноармейская, Якова Смушкевича.С 8.30 до 17.30 свет выключат у абонентов, расположенных по улицам Коммунистическая, Симферопольская, Сафронова, Харьковская.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участки для бойцов СВО подключают к электросетямАксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастопольэнерго, севастополь, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма