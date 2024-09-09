https://crimea.ria.ru/20240909/smerchi-nad-chernym-morem--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1140223441.html

Смерчи угрожают побережью Черного моря

Смерчи угрожают побережью Черного моря - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Смерчи угрожают побережью Черного моря

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение и риск возникновения смерчей над морем. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T11:35

2024-09-09T11:35

2024-09-09T11:51

кубань

краснодарский край

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение и риск возникновения смерчей над морем. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет.Кроме того, по информации синоптиков, на участке от Анапы до Магри на Черноморском побережье существует опасность формирования смерчей над морем.В крымском гидрометцентре предупреждали, что в понедельник погода на полуострове будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.В течение недели холодный фронт принесет в Крым скоротечные дожди, но к концу семидневки погода стабилизируется. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на этой неделе температура воздуха будет соответствовать показателям августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСаБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости