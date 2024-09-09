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Смерчи угрожают побережью Черного моря - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Смерчи угрожают побережью Черного моря
Смерчи угрожают побережью Черного моря - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Смерчи угрожают побережью Черного моря
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение и риск возникновения смерчей над морем. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T11:35
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кубань
краснодарский край
погода
штормовое предупреждение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение и риск возникновения смерчей над морем. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет.Кроме того, по информации синоптиков, на участке от Анапы до Магри на Черноморском побережье существует опасность формирования смерчей над морем.В крымском гидрометцентре предупреждали, что в понедельник погода на полуострове будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.В течение недели холодный фронт принесет в Крым скоротечные дожди, но к концу семидневки погода стабилизируется. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на этой неделе температура воздуха будет соответствовать показателям августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСаБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в Крыму
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кубань, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости
Смерчи угрожают побережью Черного моря

Смерчи над морем ожидаются на Черноморском побережье - МЧС

11:35 09.09.2024 (обновлено: 11:51 09.09.2024)
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение и риск возникновения смерчей над морем. Об этом сообщает краевой Центр мониторинга и прогнозирования ЧС со ссылкой на Росгидромет.
"Днем и до конца суток 9 сентября, а также ночью и утром 10 сентября местами в Краснодарском крае (исключая Новороссийск и Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации синоптиков, на участке от Анапы до Магри на Черноморском побережье существует опасность формирования смерчей над морем.
В крымском гидрометцентре предупреждали, что в понедельник погода на полуострове будет определяться зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В течение недели холодный фронт принесет в Крым скоротечные дожди, но к концу семидневки погода стабилизируется. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, на этой неделе температура воздуха будет соответствовать показателям августа.
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КубаньКраснодарский крайПогодаШтормовое предупреждениеНовости
 
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