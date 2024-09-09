https://crimea.ria.ru/20240909/shest-naselennykh-punktov-ostalis-v-krymu-bez-sveta-iz-za-avarii-1140230197.html

Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T14:32

2024-09-09T14:32

2024-09-09T14:33

гуп рк "крымэнерго"

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, на местах работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Накануне аварийное отключение электроэнергии произошло в селе Новониколаевка Ленинского района, а также в населенном пункте Генеральское, который относится к городскому округу Алушта.В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 28 новых трансформаторных подстанций появятся в четырех районах Крыма до конца текущего года.Читайте таже на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районе370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

белогорский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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