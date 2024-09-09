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Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T14:32
2024-09-09T14:33
гуп рк "крымэнерго"
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белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".По информации предприятия, на местах работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Накануне аварийное отключение электроэнергии произошло в селе Новониколаевка Ленинского района, а также в населенном пункте Генеральское, который относится к городскому округу Алушта.В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 28 новых трансформаторных подстанций появятся в четырех районах Крыма до конца текущего года.Читайте таже на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районе370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, электричество, белогорский район, электроэнергия, отключение электроэнергии
Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

Из-за аварии на сетях 6 населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света

14:32 09.09.2024 (обновлено: 14:33 09.09.2024)
 
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ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в населенных пунктах белогорского района: Нижние Орешники, Зуя, Новожиловка, Украинка, Владимировка, Литвиненково", – говорится в сообщении.
По информации предприятия, на местах работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Накануне аварийное отключение электроэнергии произошло в селе Новониколаевка Ленинского района, а также в населенном пункте Генеральское, который относится к городскому округу Алушта.
В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 28 новых трансформаторных подстанций появятся в четырех районах Крыма до конца текущего года.
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ГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектросети КрымаЭлектричествоБелогорский районЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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