https://crimea.ria.ru/20240904/920-dorog-vozle-shkol-i-sadikov-obnovyat-v-rossii---khusnullin-1140116963.html

920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин

920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.09.2024

920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин

В этом году в разных регионах России приведут в порядок более 920 дорог возле образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T15:51

2024-09-04T15:51

2024-09-04T16:08

марат хуснуллин

ремонт дорог

образование в россии

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правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году в разных регионах России приведут в порядок более 920 дорог возле образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отметили в правительстве.Обновленные дороги обеспечат необходимой инфраструктурой: переходами, светофорами, барьерными ограждениями, тротуарами и автобусными остановками.Кроме того, в рамках нацпроекта продолжается обновление общественного транспорта, в том числе автобусов, работающих на школьных маршрутах. В целом за 7 месяцев 64 региона получили уже более 5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. В 2024 году будет поставлено еще порядка 7,4 тысяч таких машин, отметили в правительстве.В правительстве добавили, что реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершится в этом году. Работа продолжится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".В 2023 году по нацпроекту отремонтировали около 2,5 тысяч км дорог, в текущем году запланировано еще свыше 3 тысяч км, уточнили в правительстве.В Крыму комплексное обследование дороги в преддверии нового учебного года началось в июле, сообщил ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.По его словам, сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также для школьников разработали специальный безопасный маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДвое детей пострадали в ДТП у Крымского мостаДвое подростков пострадали в ДТП под Симферополем

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, ремонт дорог, образование в россии, новости, правительство россии