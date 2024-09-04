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920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин
920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.09.2024
920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин
В этом году в разных регионах России приведут в порядок более 920 дорог возле образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T15:51
2024-09-04T16:08
марат хуснуллин
ремонт дорог
образование в россии
новости
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году в разных регионах России приведут в порядок более 920 дорог возле образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отметили в правительстве.Обновленные дороги обеспечат необходимой инфраструктурой: переходами, светофорами, барьерными ограждениями, тротуарами и автобусными остановками.Кроме того, в рамках нацпроекта продолжается обновление общественного транспорта, в том числе автобусов, работающих на школьных маршрутах. В целом за 7 месяцев 64 региона получили уже более 5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. В 2024 году будет поставлено еще порядка 7,4 тысяч таких машин, отметили в правительстве.В правительстве добавили, что реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершится в этом году. Работа продолжится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".В 2023 году по нацпроекту отремонтировали около 2,5 тысяч км дорог, в текущем году запланировано еще свыше 3 тысяч км, уточнили в правительстве.В Крыму комплексное обследование дороги в преддверии нового учебного года началось в июле, сообщил ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.По его словам, сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также для школьников разработали специальный безопасный маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииДвое детей пострадали в ДТП у Крымского мостаДвое подростков пострадали в ДТП под Симферополем
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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марат хуснуллин, ремонт дорог, образование в россии, новости, правительство россии
920 дорог возле школ и садиков обновят в России - Хуснуллин

Марат Хуснуллин рассказал об обновлении школ и приведении в порядок ведущих к ним дорог

15:51 04.09.2024 (обновлено: 16:08 04.09.2024)
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В этом году в разных регионах России приведут в порядок более 920 дорог возле образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отметили в правительстве.
"В 2024 году планируется обновить более 920 таких дорог общей протяженностью 3,1 тыс. км", - говорится в сообщении.
Обновленные дороги обеспечат необходимой инфраструктурой: переходами, светофорами, барьерными ограждениями, тротуарами и автобусными остановками.
Кроме того, в рамках нацпроекта продолжается обновление общественного транспорта, в том числе автобусов, работающих на школьных маршрутах.
В целом за 7 месяцев 64 региона получили уже более 5 тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. В 2024 году будет поставлено еще порядка 7,4 тысяч таких машин, отметили в правительстве.
В правительстве добавили, что реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершится в этом году. Работа продолжится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В 2023 году по нацпроекту отремонтировали около 2,5 тысяч км дорог, в текущем году запланировано еще свыше 3 тысяч км, уточнили в правительстве.
В Крыму комплексное обследование дороги в преддверии нового учебного года началось в июле, сообщил ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
По его словам, сотрудники Госавтоинспекции осмотрели готовность пешеходных переходов, состояние дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров. Также для школьников разработали специальный безопасный маршрут.
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Марат ХуснуллинРемонт дорогОбразование в РоссииНовостиПравительство России
 
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