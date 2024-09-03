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Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
Водитель из Евпатории предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 500 евро. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T10:33
2024-09-03T10:33
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евпатория
взятка
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Водитель из Евпатории предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 38-летний житель Евпатории, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный водительских прав, вновь попался сотрудникам Госавтоинспекции за аналогичное правонарушение.Мужчине предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения и покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД. В ходе следствия изъят автомобиль.По данным прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, евпатория, взятка, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма
Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро

Житель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку в 500 евро сотруднику ГАИ

10:33 03.09.2024
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЖитель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку в 500 евро сотруднику ГАИ
Житель Евпатории предстанет перед судом за попытку дать взятку в 500 евро сотруднику ГАИ
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Водитель из Евпатории предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 38-летний житель Евпатории, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный водительских прав, вновь попался сотрудникам Госавтоинспекции за аналогичное правонарушение.
"Находясь в патрульном автомобиле, фигурант передал инспектору 500 евро за непривлечение к ответственности. Сотрудник ДПС предупредил о противоправности данных действий, взятку принять отказался и вызвал следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения и покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД. В ходе следствия изъят автомобиль.
По данным прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
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КрымЕвпаторияВзяткаГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествияПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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