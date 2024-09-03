https://crimea.ria.ru/20240903/krymchanina-budut-sudit-za-popytku-podkupit-sotrudnika-gai-za-500-evro-1140079421.html

Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро

Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро

Водитель из Евпатории предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 500 евро. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T10:33

2024-09-03T10:33

2024-09-03T10:33

крым

евпатория

взятка

гсу ск россии по крыму и севастополю

происшествия

прокуратура республики крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Водитель из Евпатории предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы в размере 500 евро. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 38-летний житель Евпатории, ранее неоднократно судимый за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишенный водительских прав, вновь попался сотрудникам Госавтоинспекции за аналогичное правонарушение.Мужчине предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения и покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД. В ходе следствия изъят автомобиль.По данным прокуратуры Крыма, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, взятка, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма