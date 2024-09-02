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В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб
В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб - РИА Новости Крым, 02.09.2024
В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб
В Джанкойском районе Крыма в понедельник утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за превышения скорости. Об этом сообщает региональная... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T14:38
2024-09-02T14:38
ситуация на дорогах крыма
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джанкойский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма в понедельник утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за превышения скорости. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.Смертельная авария случилась в 07:40 на 19 км автодороги "Днепровка – Роскошное", вблизи села Зерновое.По информации ГАИ, водитель был смертельно травмирован.Ранее Госавтоинсппекция сообщала, что накануне в Красногвардейском районе Крыма водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал В Севастополе в ДТП попала машина "скорой" - пострадали два человекаВ Крыму снизилось количество ДТП
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происшествия, новости крыма, крым, дтп в крыму и севастополе, джанкойский район, госавтоинспекция крыма
В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб

В Джанкойском районе Крыма водитель врезался в дерево и от удара погиб

14:38 02.09.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Джанкойском районе Крыма
ДТП в Джанкойском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма в понедельник утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за превышения скорости. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Смертельная авария случилась в 07:40 на 19 км автодороги "Днепровка – Роскошное", вблизи села Зерновое.
"По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны села Днепровка в направлении села Роскошное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево", - говорится в сообщении.
По информации ГАИ, водитель был смертельно травмирован.
Ранее Госавтоинсппекция сообщала, что накануне в Красногвардейском районе Крыма водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб.
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