https://crimea.ria.ru/20240902/v-krymu-lada-vletela-v-derevo---voditel-pogib-1140065619.html

В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб

В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб - РИА Новости Крым, 02.09.2024

В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб

В Джанкойском районе Крыма в понедельник утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за превышения скорости. Об этом сообщает региональная... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T14:38

2024-09-02T14:38

2024-09-02T14:38

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма в понедельник утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за превышения скорости. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.Смертельная авария случилась в 07:40 на 19 км автодороги "Днепровка – Роскошное", вблизи села Зерновое.По информации ГАИ, водитель был смертельно травмирован.Ранее Госавтоинсппекция сообщала, что накануне в Красногвардейском районе Крыма водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал В Севастополе в ДТП попала машина "скорой" - пострадали два человекаВ Крыму снизилось количество ДТП

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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