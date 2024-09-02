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РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров
РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров - РИА Новости Крым, 02.09.2024
РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров
Весной этого года Турция попыталась восстановить в видоизмененном формате договоренности о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова,... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T11:58
2024-09-02T11:58
2024-09-02T11:58
зерновая сделка
сергей лавров
новости
россия
украина
турция
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Весной этого года Турция попыталась восстановить в видоизмененном формате договоренности о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, но Украина вновь сорвала этот процесс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО."Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы", - сказал министр.По его словам, украинская сторона в последний момент предложила включить в сделку дополнительный пункт о безопасности атомных электростанций.Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.При этом только 3% вывезенного из украинских портов зерна попало в беднейшие страны, а более 80% поставок пришлось на "сытые" государства, что не соответствовало изначальным целям инициативы – помочь продовольствием нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.Более того, по данным Минобороны РФ, киевский режим цинично использовал черноморскую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз беспилотников для нанесения ударов по Крыму.Вследствие этого Москва в июле прошлого года заявила о прекращении действия сделки.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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зерновая сделка, сергей лавров, новости, россия, украина, турция, экономика, политика
РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров
Россия весной была готова запустить обновленную зерновую сделку по просьбе Турции – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Весной этого года Турция попыталась восстановить в видоизмененном формате договоренности о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, но Украина вновь сорвала этот процесс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО.
"Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы", - сказал министр.
По его словам, украинская сторона в последний момент предложила включить в сделку дополнительный пункт о безопасности атомных электростанций.
"Казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали "давайте. Нас (президент Турции Реджеп) Эрдоган убеждал, что это шаг вперед, старался быть искренним. Мы согласились. Но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что их это не устраивает. Видимо, уже тогда у них были планы бомбить электростанции", - добавил Лавров.
Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.
Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.
Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.
При этом только 3% вывезенного из украинских портов зерна попало в беднейшие страны, а более 80% поставок пришлось на "сытые" государства, что не соответствовало изначальным целям инициативы – помочь продовольствием
нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.
Более того, по данным Минобороны РФ, киевский режим цинично использовал черноморскую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз беспилотников для нанесения ударов по Крыму
.
Вследствие этого Москва в июле прошлого года заявила о прекращении действия сделки.