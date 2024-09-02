https://crimea.ria.ru/20240902/rf-byla-gotova-vesnoy-zapustit-obnovlennuyu-zernovuyu-sdelku--lavrov-1140056552.html

РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров

РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров - РИА Новости Крым, 02.09.2024

РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров

Весной этого года Турция попыталась восстановить в видоизмененном формате договоренности о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова,... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T11:58

2024-09-02T11:58

2024-09-02T11:58

зерновая сделка

сергей лавров

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Весной этого года Турция попыталась восстановить в видоизмененном формате договоренности о защите морских поставок продовольствия, Россия была к этому готова, но Украина вновь сорвала этот процесс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами, профессорами и преподавателями МГИМО."Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизмененном формате договоренности о защите поставок продовольствия. Мы были готовы", - сказал министр.По его словам, украинская сторона в последний момент предложила включить в сделку дополнительный пункт о безопасности атомных электростанций.Черноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины (так называемая зерновая сделка) прекратили свое действие с 17 июля 2023 года – спустя год после их официального оформления.Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.Ни один из этих пунктов так и не был выполнен.При этом только 3% вывезенного из украинских портов зерна попало в беднейшие страны, а более 80% поставок пришлось на "сытые" государства, что не соответствовало изначальным целям инициативы – помочь продовольствием нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.Более того, по данным Минобороны РФ, киевский режим цинично использовал черноморскую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз беспилотников для нанесения ударов по Крыму.Вследствие этого Москва в июле прошлого года заявила о прекращении действия сделки.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, сергей лавров, новости, россия, украина, турция, экономика, политика