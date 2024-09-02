https://crimea.ria.ru/20240902/pozhar-vozle-khimzavoda-tushat-v-rostovskoy-oblasti---mchs-1140070380.html

Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС

Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС

Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T17:44

2024-09-02T17:44

2024-09-02T17:44

ростовская область

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар тушат 12 человек и три единицы техники.Ранее в Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза

https://crimea.ria.ru/20240902/pozhar-ploschadyu-300-ga-v-lnr---pogibli-lyudi-i-povrezhdeny-40-domov-1140064197.html

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости