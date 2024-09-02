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Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС
Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС
Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T17:44
2024-09-02T17:44
ростовская область
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар тушат 12 человек и три единицы техники.Ранее в Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
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ростовская область, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС

В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода

17:44 02.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 15.00 поступило сообщение о пожаре в районе химзавода в городе Волгодонск", - сказал он, уточнив, что горит трава на площади 350 квадратных метров.
Пожар тушат 12 человек и три единицы техники.
Ранее в Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении.
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