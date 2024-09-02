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Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС
Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС
Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T17:44
2024-09-02T17:44
2024-09-02T17:44
ростовская область
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Трава загорелась в районе химического завода в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар тушат 12 человек и три единицы техники.Ранее в Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуВ МЧС назвали причину масштабного лесного пожара под ФеодосиейПожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
https://crimea.ria.ru/20240902/pozhar-ploschadyu-300-ga-v-lnr---pogibli-lyudi-i-povrezhdeny-40-domov-1140064197.html
ростовская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пожар возле химзавода тушат в Ростовской области - МЧС
В Ростовской области загорелась трава в районе химзавода