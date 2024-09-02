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Над Черным морем сбили беспилотник

Над Черным морем сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Над Черным морем сбили беспилотник

Над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T07:22

2024-09-02T07:22

2024-09-02T07:22

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

черное море

министерство обороны рф

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Еще один дрон сбит над территорией Белгородской области.В ночь на воскресенье над 14 регионами России были сбиты 158 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнениеБеспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в ПодмосковьеДва беспилотника сбили над Крымом

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, черное море, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым