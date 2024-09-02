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Над Черным морем сбили беспилотник
Над Черным морем сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Над Черным морем сбили беспилотник
Над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T07:22
2024-09-02T07:22
2024-09-02T07:22
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
черное море
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Еще один дрон сбит над территорией Белгородской области.В ночь на воскресенье над 14 регионами России были сбиты 158 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнениеБеспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в ПодмосковьеДва беспилотника сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, черное море, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Над Черным морем сбили беспилотник
Над акваторией Черного моря силы ПВО сбили беспилотник